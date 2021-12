Le jour –J tant attendu est venu, le Président de la Transition le Colonel Assimi Goïta a procédé le 27 décembre 2021 à l’ouverture des Assises nationales de la Refondation au Centre International de Conférence de Bamako. A l’occasion on pouvait remarquer la présence des personnalités religieuses, coutumières, politiques et de la société civile du Mali sans oublier une forte délégation des diplomates accrédités au Mali.

–maliweb.net- D’ancien Chef d’Etat, le Pr Diouncouda Traoré aux guides religieux : Chérif de Nioro, Bouye Haïdara, le président du Haut Conseil Islamique, Chérif Ousmane Madani Haïdara, le Cardinal Jean Zerbo l’archevêque de Bamako, le représentant de l’Eglise protestante, Nouh Ag Infa Yattara, aux membres du gouvernement et anciens membres de gouvernement, cette première journée des Assises nationales de la refondation, a enregistré une grande mobilisation des maliens de l’intérieur et de l’extérieur du pays. En procédant à l’ouverture des travaux, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a rappelé l’actuelle situation du pays secoué par des crises multiformes, ébranlé dans son existence avec au bilan l’insécurité, les nombreuses pertes de vie humaine, les maux corollaires de la mal gouvernance, aussi face à cette déliquescence de l’ensemble du système national, le Chef de la Transition met l’accent sur la capitale pertinence de la tenue de telle assise pour poser les jalons d’un nouveau Mali revigoré et apte à l’émergence auprès de ses paires. Une conviction partagée par le président du panel des Hautes personnalités, M. Zéni Moulaye. Qui, dans son intervention a salué les différentes étapes des assises niveau communal et régional. Nonobstant la non-participation de certaines composantes de la nation, M. Moulaye estime que l’espoir reste de mise. En cet effet, il dira que le dialogue n’a jamais été fermé ou interrompu et qu’il reste ouvert. Revenant aux enjeux des ANR, M Zéni Moulaye et le Président de la Transition, s’accordent tous deux à souhaiter de fortes recommandations pouvant servir de balises de sortie de crises avec des solutions endogènes et durables.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

