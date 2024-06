Les amis de Choguel excellent-ils dans la manipulation ? Tout porte à le croire. Pour magnifier le séjour de leur mentor à la Primature et voiler l’inaction que lui impose sa mise à l’écart dans l’action gouvernementale, le M5 – RFP de Bouba K. Traoré et de Choguel Maïga s’illustrait, il y a quelques jours, par la publication d’un brûlot qui allait même coûter à son signataire une arrestation spectaculaire dans les locaux de la Primature, sous les pieds du PM. Par-delà les dénonciations et jérémiades, ledit document se distingue par l’énumération d’une longue liste d’acquis et prouesses attribués au chef du gouvernement et non moins président du M5, notamment sur le chantier exclusif de la Refondation. La Refondation y est présentée comme le dénominateur commun de tout : le système de défense et de sécurité, la justice pénale, la gouvernance financière et économique, la citoyenneté et tutti quanti. Sauf que l’état de mise en œuvre du cadre stratégique de la Refondation de l’Etat, par le ministre en charge de la question – et non moins proche du PM -, tranche manifestement avec les prouesses défendues par le M5. En effet, rares sont les actions prioritaires où les réalisations sont effectives 1/10 de leur nombre total. C’est ce qu’il ressort, en tout cas, du rapport officiel remis au chef de l’Etat.

