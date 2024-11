Changement de cap pour la transition : Abdoulaye Maïga (déjà) au boulot…

À peine nommé, le nouveau Premier ministre, le général de Division Abdoulaye Maïga, est passé au boulot harassant qui l’attend.

Déjà avec la formation de son nouveau gouvernement, marquée par quelques changements notables. Ensuite, par la passation de pouvoir avec son prédécesseur, et très prochainement le premier Conseil des ministres.

On note dans la nouvelle équipe 28 postes ministérielles au lieu de 24, le général de Division Maïga, cumule le poste de chef du gouvernement et de Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation. Le président Goita et son nouveau PM ont maintenu les principaux ténors à leur poste et ont remembré la nouvelle équipe gouvernementale par la cooptation de personnalités de la société civile comme Mamou Daffé, organisateur du festival sur le Niger, nommé Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, en remplacement d’Andogoly Guindo. L’ancien ministre de la Culture n’est pas seul dans ce cas à céder son poste à un nouvel entrant. Parmi les personnalités qui quittent le gouvernement, on peut citer Ibrahim Ikassa Maïga, ancien ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions. Refondation, et Mme Bintou Camara, ancienne ministre de l’Énergie et de l’Eau. La plupart des ministres de l’ancienne équipe ont été reconduits, mais à noter quand même l’arrivée de sept nouvelles têtes. Il s’agit de : M. Bakary Traoré au département de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions qui remplace Ibrahim Ikassa Maïga, un proche de l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga ; Mamani Nassiré, précédemment conseiller technique au ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation qui hérite du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes politiques et institutionnelles, il remplace Mme Fatoumata Sékou Dicko. Boubacar Diané dit Mao qui prend le département de l’Énergie et de l’Eau à la place de Mme Bintou Camara (les deux nouveaux ministres ont en commun d’avoir servi à la Présidence de la République avant d’entrer dans le gouvernement). Oumou Sall Seck qui prend en main le ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, en remplacement de Mme Bagayoko Aminata Traoré. Mme Diarra Djénéba Sanogo qui se voit confier le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, un département qui était dirigé par Mme Coulibaly Mariam Maïga ; Mme Doumbia Mariam Tangara qui prend le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, à la place de Mamadou Samaké. Enfin, comme écrit supra, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme est remplacé par Mamou Daffé, un grand professionnel de ces domaines.

L’une des particularités du nouveau gouvernement est que le général de Division Abdoulaye Maïga cumule à la fois les fonctions de Premier ministre et de ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. C’est un choix qui pourrait s’avérer tactique pour les futures échéances électorales dans lesquelles le ministère chargé de l’Administration joue un rôle important. Ce n’est pas non plus anodin que le Général Maïga ait choisi un de ses conseillers comme ministre délégué chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral en la personne de Mamani Nassiré. Les orientations du chef de l’État pour la nouvelle équipe du général de Division Abdoulaye Maïga seront certainement données lors du premier conseil des ministres.

M Sanogo

