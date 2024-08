Daoud Aly Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, sur le décret de l’état de catastrophe nationale : « C’est une décision politique très importante qui peut nous autorisé à mobiliser tous les moyens de l’Etat dans le cadre de …

Le décret de l’état de catastrophe nationale est une mesure politique saluée par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Le Général de Brigade Daoud Aly Mohamedine estime que cette mesure permet à son département de mobiliser les moyens de l’Etat pour intervenir face à des situations de crise et de catastrophes dans le contexte actuel de l’hivernage qui fait des dégâts avec des pertes en vies humaines.

Le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta a déclaré l’état de catastrophe nationale en République du Mali. Cette décision a été prise en conseil des ministres extraordinaire le vendredi 23 août 2024. Cette mesure se justifie par la situation des inondations au plan national, du début de la saison des pluies au 22 août 2024. Sur le sujet, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile s’est prononcé là-dessus. « Le Président de la transition a instruit un décret déclarant l’état de catastrophe nationale qui est une décision politique très importante qui peut nous autoriser à mobiliser tous les moyens de l’Etat dans le cadre de l’assistance et de la protection des personnes face à ces différentes catastrophes », a expliqué le Général de Brigade Daoud Aly Mohamedine. Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le dérèglement climatique est une réalité, pas seulement au Mali, mais à travers le monde. « Nous sommes obligés de prendre toutes les mesures qu’il faut et essayer de prévenir et de sauver toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation de crise. La deuxième grande décision prise, le Président de la transition a mis à la disposition du Gouvernement quatre milliards au profit du comité interministériel de gestions de crises et de catastrophes pour prendre en compte certains besoins très urgents », a déclaré le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.

Si l’on s’en tient aux propos de l’officier général, ces mesures prises par le Chef de l’Etat, permettent de doter les services de secours d’équipements adaptés et d’activer le plan de secours. « Toutes ces dispositions vont nous permettre de prendre des mesures fortes pour apporter au maximum une assistance à la population », a-t-il rassuré.

Sidiki Adama Dembélé

