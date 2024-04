La phase communale du dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation a officiellement débuté ce 13 avril, marquant un jalon crucial dans la quête de stabilité et d’harmonie nationale. Ménaka et Gao, prennent part cet événement historique, accueillant ainsi de nombreux participants, témoignant de l’engagement résolu des communautés locales à contribuer à l’avenir pacifique du Mali.

Ces régions, malgré les défis sécuritaires persistants, voient converger des représentants de nombreuses localités telles qu’Anderanboukane, Inekar, Tinabaw, Anouzagren, Tamalat, Tidermene, Azgarat, Ménaka, Talataye, Indelimane, djebok et bien d’autres encore. Leur présence témoigne de la volonté collective de nos populations à surmonter les obstacles et à trouver une solution consensuelle pour résoudre la crise multidimensionnelle qui affecte notre nation depuis plus d’une décennie.

En dépit des menaces sécuritaires omniprésentes, ces populations courageuses restent déterminées à soutenir les efforts du Président de la Transition le Colonel Assimi GOITA en vue de trouver des solutions durables aux défis complexes auxquels le Mali est confronté.

L’ engagement indéfectible de ces communautés est un symbole d’espoir et de résilience dans un contexte où la paix et la réconciliation demeurent des aspirations vitales pour l’avenir de notre pays.

A SYLLA

