Le Président de la République a remis le drapeau national aux Aigles cet après-midi du 5 mai 2019 dans la salle des Banquets du Palais présidentiel de Koulouba . La 32ème édition de la CAN 2019 est la première Coupe d’Afrique des Nations organisée regroupant 24 équipes et à avoir lieu en été. Elle aura lieu en Égypte du 21 juin au 19 juillet . Notre pays est logé dans la poule E composée de la Tunisie , de la Mauritanie et de l’Angola . Le premier match des aigles sera joué contre la Mauritanie le lundi 24 juin 2019 à Suez . Le Mali est à 11 participations à une phase finale de la compétition.

Le succès des U20 lors de la CAN de leur catégorie au Niger , leur brillant parcours jusqu’à hier face à l’Argentine à la coupe du monde en Pologne ont renforcé l’espoir de tout un peuple debout et ravivé notre rêve pour d’autres brillants et prestigieux succès .

Satisfait et confiant des propos du capitaine des Aigles Abdoulaye Diaby qui a déclaré « nous sommes une équipe disciplinée et soudée et le peuple malien quoi qu’il arrive sera très heureux », le Président de la République après avoir rappelé à ses fils la glorieuse histoire du pays , a lancé un message très fort à leur endroit « Portez haut ce drapeau sur le toit du football africain et ramenez-le avec la coupe au soir de la finale , soyez disciplinés et respectez les consignes de l’entraîneur pour vaincre avec force et bonheur».

Cette cérémonie solennelle est pleine de signification car il s’agit de porter au firmament du football africain,le symbole de notre fierté , de notre dignité et de notre identité . Un rituel chez IBK depuis son élection à la magistrature suprême du pays.

En remettant le drapeau national à ses dignes fils d’un Mali qui avance avec tous , le Président de la République, Chef de l’Etat , Son Excellence Monsieur Ibrahim Keita, grand amateur de football roi et premier supporter des « Aigles du Mali » et leur encadrement technique a exhorté les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes pour défendre les couleurs nationales avec « détermination, engagement , courage et discipline et esprit d’équipe » jusqu’à épuisement de leur dernière énergie sur le terrain .

Les jeunes devront désormais avoir en tête qu’ils se battent également pour leur carrière professionnelle respective, mais surtout, par-dessus tout, pour l’honneur et la fierté de la nation.

L’Etat malien malgré les difficultés actuelles n’a jusque-là ménagé aucun effort pour garantir un meilleur parcours des « Aigles du Mali ». IBK rappelant tous et toutes à chaque fois d’être au rendez-vous du banquet de l’excellence n’a pas manqué d’attirer l’attention des footballeurs du Mali de la présence à cette compétition d’autres bonnes équipes , qu’ils peuvent faire exploser leur potentiel collectif et que rien ne doit les arrêter jusqu’à la victoire finale .

Un autre instant solennel, la remise des maillots « Airness » par le représentant de la marque au Chef de l’Etat et au Premier ministre.

La cérémonie a mobilisé aux côtés du Président de la République, le Premier ministre, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, les membres du gouvernement, les proches collaborateurs du Chef de l’Etat, les membres du Comité de Normalisation du football malien ( CONOR), le représentant de « Airness », le comité central des supporters des « Aigles du Mali » football.



Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

