Le gouvernement sud-africain a répondu samedi à la signature par le Président américain d’un décret gelant l’aide à ce pays.

Pretoria a fait ressortir une mauvaise compréhension des plans de l’Afrique du Sud visant à exproprier des terres. Il a qualifié les actions des Américains de “campagne de désinformation et de propagande”.

Les États-Unis n’ont fourni aucune preuve, a indiqué de son côté le ministre sud-africain des Affaires étrangères. Le texte de la loi stipulant la fin de l’aide américaine manque d’exactitude factuelle. Il ne reconnaît pas l’histoire douloureuse du colonialisme et de l’apartheid dans le pays, souligne-t-il.

L’expropriation affectera uniquement les terres infertiles et inutilisées, et non les terres agricoles qui apportent des récoltes, selon le chef de la diplomatie.

Le Président sud-africain a été déçu par le mépris de Trump pour les canaux de communication diplomatiques, a indiqué le porte-parole de Cyril Ramaphosa.

L’Afrique du Sud a toujours eu des points de vue différents de ceux des États-Unis sur certaines questions, mais les deux pays n’ont jamais connu une telle escalade de tensions diplomatiques. De plus, une simple conversation pourrait dissiper ces malentendus, a estimé Vincent Magwenya dans une interview télévisée.

Les Afrikaners “opprimés” ne sont pas du tout d’accord avec Donald Trump.

Celui-ci a notamment offert à ces Sud-Africains blancs le statut de réfugié aux États-Unis. Leurs droits, selon M. Trump, ont été violés par le décret sur l’expropriation des terres.

Le Mouvement Solidarité, qui sert de syndicat aux Afrikaners, a déclaré que ses membres resteraient en Afrique du Sud malgré l’offre de relocalisation du gouvernement américain.

Un porte-parole du mouvement a déclaré qu’ils restaient fermement attachés à leur pays et à tout son peuple et qu’ils n’avaient pas demandé et ne demanderaient pas de sanctions contre l’Afrique du Sud ni que le gouvernement américain réduise son financement.

Sputnik .Afrique

