Nommé le 21 novembre en remplacement de Dr Choguel K. Maïga, limogé la veille, le Général Abdoulaye Maïga doit donner un nouveau souffle à la Transition, plongée dans une léthargie depuis plus d’un an.

Maintenir le cap et la même vision tout en donnant une nouvelle impulsion à la Transition, voilà le principal chantier du général Abdoulaye Maïga, dont la nomination à la tête du gouvernement marque un tournant dans la Transition avec la mise à l’écart des membres du M5-RFP, mouvement insurrectionniste, à l’origine du double coup d’Etat de 2020 et 2021.

La nomination de l’ancien porte-parole du gouvernement intervient à un moment où la Transition peinait à engranger des résultats tangibles. Ankylosée depuis près de deux ans, la Transition était même tombée dans une léthargie du fait du manque de leadership du Dr Choguel K. Maïga.

Crise énergétique, crise sécuritaire, baisse du pouvoir d’achat de la population, détérioration des conditions de vie des Maliens, tensions permanentes entre les Maliens constituent le lourd héritage laissé par Dr Choguel K. Maïga que le Général Maïga va devoir gérer en y apportant des solutions.

Après plus de trois ans à la tête du gouvernement, le désormais ancien Premier ministre n’a eu que très peu de résultats tangibles (voir ci-dessous notre article sur son bilan). Ce n’est pas par faute de moyens ou de temps. Ce manque de résultat est dû à la méthode utilisée par le président du MPR, qui a érigé la propagande et le populisme en mode de gouvernance.

Pour sortir de ce bourbier et faire face aux vrais problèmes des Maliens, notamment la résolution de la crise énergétique avec ses implications multiples, la crise sécuritaire, le problème d’emploi, etc., le général Maïga doit user de toutes ses qualités d’officier en donnant un coup de pied dans la fourmilière pour redorer le blason du gouvernement après des années de disette de l’ère Dr Choguel K. Maïga.

Le Premier ministre et ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, il a des atouts pour y parvenir. Ayant déjà occupé la fonction comme intérimaire pendant plus de quatre mois, le Général Maïga se trouve en terrain connu. Il n’aura aucune difficulté pour prendre ses marques.

Maintenir la même vision

Dans les gouvernements successifs depuis le début de la transition en août 2020, l’officier supérieur de la gendarmerie nationale du Mali connaît toutes les priorités de la Transition, notamment l’organisation d’élections transparentes et crédibles. Avec un leadership affirmé, son sens du devoir et sa quête de résultats concrets, le nouveau chef du gouvernement a autant d’atouts qui militent en sa faveur, pour engager le Mali sur la voie de la refondation mais aussi et surtout du développement.

Cette mission exige un don de soi, une vision claire, mais aussi une capacité à rassembler au-delà des divergences pour répondre aux aspirations légitimes du peuple malien. Des qualités qui ne manquent pas chez le général de Division de la Gendarmerie.

Celui qui est connu des Maliens par son ton martial lors de la lecture des communiqués du gouvernement déchu, est conscient de sa mission. « Notre engagement pour le Mali est le même. Il n’y aura pas de changement de cap, mais une réorientation technique. L’essentiel, c’est de maintenir la même vision pour atteindre les objectifs de réalisation de la vision du chef de l’Etat, celle du Mali kura», a martelé lundi le nouveau Premier ministre lors de sa première rencontre avec les membres de son cabinet.

Il convient de rappeler que le Général Abdoulaye Maïga, âgé de 43 ans, n’est pas seulement qu’un officier de la gendarmerie, il a aussi un solide bagage intellectuel puisqu’il est titulaire d’un doctorat en Sécurité Internationale et Défense obtenu en 2011 à l’Ecole Doctorale de Droit-Université Jean Moulin, Lyon, France. Outre sa loyauté et sa fidélité aux idéaux du chef de l’Etat et de ses compagnons d’armes, c’est peut-être sa capacité intellectuelle doublée de sa vision claire des choses qui justifie sa nomination à la tête du gouvernement.

Abdrahamane SISSOKO

