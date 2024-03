Les lampions se sont éteints sur les travaux de l’atelier de validation des termes de références du Dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale. C’était ce jeudi 29 février 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Au détour de la cérémonie de clôture placée sous la coupe du Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, le président du Comité de pilotage, Ousmane, Issoufi Maïga, s’est réjoui de la qualité des échanges. Selon lui, un document de belle facture a été produit.

Après avoir dénoncé l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a décidé d’engager un dialogue entre les Maliens. Objectif : trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Pour cela, il a créé un Comité de pilotage dirigé par l’ancien Premier ministre, Ousmane Issoufi Maïga.

Du lundi 26 à jeudi 29 février 2024, les 350 délégués se sont penchés sur 5 thématiques. Ils ont apporté des réglages et retouches nécessaires à l’avant-projet des termes de références.

Pour la cérémonie de clôture des travaux, le président Ousmane Issoufi Maïga était solennel dans un basin bleuâtre coiffé d’une chéchia blanche. Selon lui, la semaine qui s’achève a permis aux compatriotes de l’intérieur et ceux établis à l’extérieur d’enrichir les documents, de nouvelles idées constructives, originales en rapport avec les aspirations des concitoyens qui sont représentés. « Ces documents ont été passés à la loupe. Ce qui a permis aux participants d’analyser les causes des différentes crises que vit le Mali en posant les questions les plus pertinentes devant permettre aux populations d’apporter les réponses et les solutions justes », a dit le président Maïga. Il a souligné l’approche participative et la prise en compte des préoccupations lors des échanges. Avant de saluer l’expertise pointue des participants.

Les 5 commissions thématiques qui ont occupé les participants sont : paix, réconciliation nationale et cohésion sociale ; questions politiques et institutionnelles ; commission économie et développement durable ; aspect sécuritaire et défense du territoire ; géopolitique et environnement international.

Pour sa part, le rapporteur général du Comité de pilotage du dialogue inter-malien, Boubacar Sow, a fait savoir que l’atelier a réuni les membres du Comité de pilotage du dialogue, les gouverneurs des régions et du District de Bamako, les délégués représentants les 19 régions et le District de Bamako ainsi que ceux des Maliens établis à l’extérieur.

« Au cours des travaux dans les commissions, les échanges ont été francs, directs et vifs, mais le Mali a été toujours mis au-dessus de toute considération. Les délégués ont apporté des améliorations significatives à l’avant-projet des TDR soumis à leur appréciation, avant de l’adopter en séance plénière», a déclaré Boubacar Sow.

A ses dires, les TDR présentent le cadre général du dialogue pour la compréhension duquel le document comporte des rubriques. Selon lui, au niveau du contexte et justification, après un bref rappel de l’histoire glorieuse du Mali, les crises majeures auxquelles le pays a été confronté sont énumérées avec les solutions apportées et les limites de leurs gestions pour comprendre le changement de stratégie conduisant l’appropriation nationale de la gestion de la crise. Si l’on en croit le rapporteur Sow, l’objectif national retenu est de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale, et de la réconciliation nationale.

De son avis, pour assurer la programmation et la coordination des différentes activités du dialogue à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national, la méthodologie comporte deux parties consacrées respectivement aux activités préparatoires du dialogue, et à la tenue des concertations. « Les travaux du dialogue proprement dit se déroulent au niveau des communes, des régions, du district de Bamako, des ambassades et consulats. Ce processus est couronné par des concertations au niveau national prévues à Bamako. Les 5 thématiques feront l’objet d’exposés sommaires à cette occasion. Chacun des thèmes est développé sous l’angle de son apport à la paix et à la réconciliation nationale », a martelé le rapporteur. Il fera savoir qu’avec la validation des TDR, le Comité de pilotage vient de franchir un succès, première étape de sa mission, celle de la préparation du dialogue.

A noter que la remise officielle du rapport d’étape au président de la transition a eu lieu le lundi 4 mars 2024, conformément à l’agenda indiqué et la lettre de mission adressée au président du Comité de pilotage.

Aussi les représentants du secrétariat général de la présidence, du cabinet du Premier ministre, des conseils des départements dont l’Administration territoriale et de la Décentralisation, de la Défense et des Anciens combattants, des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de la Réconciliation nationale, de la paix, et de la Cohésion sociale, des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine ont pris part aux travaux.

A la clôture comme à l’ouverture, le ministre d’Etat, ministre de la l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga et son homologue de la Réconciliation nationale, de la Paix et de la Cohésion sociale, Ismaël Wagué, ont magnifié le présidium.

Bazoumana KANE

Commentaires via Facebook :