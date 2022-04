Suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région des frontières Mali, Niger et Burkina Faso, la force de la Minusma annonce déployer des unités sécuritaires dans ces zones. Cela à travers un communiqué de presse en date du 31 mars dernier, d’où elle indique sa préoccupation face à ladite situation.

La Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma) a publié un communiqué de presse annonçant la dégradation de la situation sécuritaire dans la région des trois frontières Mali, Niger et Burkina Faso et son impact sur les populations civiles. Un document daté du 31 mars dernier. Selon ce communiqué, la situation sécuritaire dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, Niger et Burkina Faso, notamment dans les localités de Tessit, Talataye, Ansongo et la région de Ménaka, s’est considérablement dégradée au cours des dernières semaines. Ce, à travers des attaques des groupes armés terroristes qui ont eu un impact dévastateur sur la population civile, déjà en détresse, entrainant des dizaines de morts et des déplacements importants de populations vers les villes de Gao et d’Ansongo.

Elle (Minusma) a exprimé, dans les lignes de cet écrit, sa vive préoccupation face à ces développements, tout en condamnant fermement les meurtres et autres actes criminels commis à l’encontre de la population civile et que tout doit être fait pour que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. « En réponse à cette situation, la Force de la Minusma a déployé une unité dans la zone depuis plus d’une semaine et est en cours de déploiement d’une autre aujourd’hui. Des équipes de la Mission ont également été mobilisées pour mieux évaluer l’impact de la violence sur les communautés se trouvant dans les zones affectées » informe ce communiqué.

Dans ce contexte, la Minusma avertit qu’une enquête de vérification des faits liés aux violations et abus des Droits de l’Homme a été initiée et affirme restée en étroit contact avec les autorités pour déterminer la nature de l’appui supplémentaire qu’elle pourrait apporter aux populations. Pour cette lutte contre le terrorisme, la force onusienne semble maintenant sortie de sa carapace de force d’interposition pour amorcer une collaboration franche avec les FAMa. Cela au moment où certains demandent le départ du Mali de la Minusma.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :