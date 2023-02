L’Assemblée générale de l’ONU exige le retrait immédiat et sans conditions des forces russes d’Ukraine

– La résolution a recueilli 141 voix pour, 7 contre, tandis que 32 pays se sont abstenus

L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, jeudi, à l’unanimité le « retrait immédiat et sans conditions » des troupes russes d’Ukraine.

Selon le correspondant d’Anadolu, la résolution a recueilli 141 voix pour, 7 contre, tandis que 32 pays se sont abstenus.

La Russie, la Biélorussie, le Mali, la Syrie, le Nicaragua, l’Érythrée et la Corée du Nord, ont voté contre le texte, a souligné la même source.

Parmi les pays qui se sont abstenus figurent Cuba, l’Algérie, l’Arménie, le Bangladesh, la Chine, la Bolivie, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Soudan, l’Ouganda et le Vietnam.

Les résolutions de l’Assemblée générale ne sont pas juridiquement contraignantes, cependant, elles ont un poids politique.

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué une colère et de multiples réactions à l’échelle internationale, ainsi que l’imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l’endroit de Moscou.

Pour mettre un terme à son opération, la Russie pose comme préalable, le renoncement de l’Ukraine à ses plans d’adhésion à des entités et alliances militaires, dont l’Otan, et l’adoption d’un statut de « neutralité totale », ce que Kiev considère comme étant une « ingérence dans sa souveraineté ».

*Traduit de l'arabe par Majdi Ismail

