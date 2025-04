Les mélodies du duo légendaire Amadou et Mariam ne résonneront plus sur scène. Amadou Bagayoko, le binôme et l’époux de Mariam Doumbia s’est éteint à l’âge de 70 ans le vendredi 4 avril des suites d’une maladie à Bamako. Ses obsèques ont eu lieu hier dimanche au terrain ‘’Laicran’’ à Kalaban Coura.

Amadou Bagayoko dépose la guitare et le micro à jamais !

Tel un coup de massue l’annonce de sa disparition le vendredi après-midi a plongé le monde de la culture en deuil.

Les chansons du célébrissime et emblématique du couple Amadou et Mariam ont bercé des générations et ont marqué la musique africaine et mondiale. Des chansons toutes composées avec professionnalisme traitant des sujets divers touchant des faits de société, leur handicap (déficit visuel) et l’amour. D’ailleurs, cet amour qui les unissait sur la scène et dans la vie quotidienne jusqu’à ce jour, sombre avec ce départ de Amadou.

Des stars comme Youssou N’Dour, le célébre producteur Manu Chao (Producteur de l’album à succès ‘’Dimanche à Bamako’’), Zao, Oumou Sangaré, Cheick Tidiane Seck, Fatoumata Diawara, Soprano, Angéline Kidjo, Sidiki Diabaté, Iba One pour ne citer que ceux-ci ont rendu hommage à la virtuose de la guitare aux premières heures de son décès à travers des posts sur les réseaux sociaux ou encore des interventions sur des chaînes internationales. De même que des autorités publiques, dont le Président Emmanuel Macron de la France et le ministre de la Culture du Mali, Mamou Daffé ont tous exprimé leurs condoléances à la famille de l’illustre disparu.

Comme leur chanson phare ‘’Dimanche à Bamako’’, c’est à un dimanche précisément le 6 avril que Amadou a été accompagné à sa dernière demeure à travers des obsèques dignes de sa réputation tenus sur le terrain ‘’Laicran’’ de Kalaban Coura. Ce en présence de nombreuses personnalités politiques et du monde la culture malienne, ainsi que de ses proches et membres de sa famille Faussant ainsi compagnie, pour la vie, à son âme-sœur Mariam Doumbia. « Amadou est parti comme ça… Moi, je suis restée seule! » larmoyait Mariam inconsolable. En clair, c’est seulement la mort qui pouvait séparer Amadou et Mariam.

Repose en paix Maestro !

Mariam Sissoko

