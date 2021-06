Banque Internationale pour le Mali (BIM-SA) : Brahim Ahabbane nommé directeur général !

Brahim Ahabbane ! C’est le nom du nouveau directeur de la Banque internationale pour le Mali (BIM-SA) filiale du groupe Attijariwafa Bank. Avant de s’installer sur les berges du Djoliba, M. Ahabbane a occupé les fonctions de directeur de crédit au Congo et celles de directeur général adjoint d’Attijari Tunisie.

Celui qui préside désormais aux destinées de la BIM-SA est un ancien du Groupe qui a passé plus de 27 ans de sa vie professionnelle au sein de cette banque.

Titulaire d’un diplôme du cycle normal de l’ISCAE-Casablanca, option finance en 1994, complété en 2000 par le cycle supérieur de gestion du même Institut, Brahil Ahabbane a gravit tous les échelons. C’est le 1er septembre 1994 qu’il intègre le groupe en tant qu’auditeur interne au sein de l’Audit général des opérations et procédures. Il rejoint en 1996 la direction du marché financier, nouvellement créée, en qualité de responsable du département des marchés.

Le nouveau patron de la BIM-SA a participé aussi à de nombreux projets de la place marocaine, notamment la modernisation de la Bourse des valeurs de Casablanca, la création des premiers OPCVM, la réforme du marché monétaire, la création du Dépositaire central…

Il a contribué au lancement de nombreuses activités au sein du Groupe Attijariwafa Bank, notamment l’activité d’intermédiaire en valeurs du Trésor, les OPCVM, le Conseil en placement, le passage du Groupe aux normes IFRSet, la mise en conformité par rapport aux normes Bâle II.

Autres points partent sa touche, c’est sa participation à de nombreux projets structurants dont le plan stratégique 2004-2006 du Groupe, le projet de fusion Banque commerciale du Maroc et Attijariwafa Bank ainsi que la création de la fonction du contrôle interne au sein de la boite.

Entre 2006 et 2009, M. Ahabbane s’est vu confier la responsabilité de la fonction Support et Risk Management de la Banque des marchés et d’investissements. Dans ce département, il a pris part à la mise en place du dispositif de gestion des risques de marché et au suivi de l’ensemble des activités de marché de capitaux, de gestion d’actifs et d’intermédiation en Bourse.

En 2009, il a été nommé directeur du Programme de transformation du modèle opérationnel des activités de marché au sein du Groupe et la mise en place d’un nouveau système d’information.

En 2012, Brahim Ahabbane a été détaché en Tunisie pour occuper le poste de directeur général adjoint d’Attijari Tunisie, participant avec succès au développement des activités de cette banque et de ses points de vente, en menant plusieurs projets structurants.

Durant le temps de sa présence en Tunisie, cette banque a été classée meilleure banque pendant cinq années consécutives. En 2018, il est nommé directeur général du Crédit du Congo où il a passé 3 ans avant de rejoindre la Banque internationale pour le Mali (BIM-SA) le 1er juin 2021.

Agé de 52 ans, M. Brahim Ahabbane est marié et père de deux enfants. Il remplace à ce poste Mohamed El Ghazi, muté en Côte d’Ivoire.

La BIM-SA Bank, avec 73 agences, demeure le premier réseau bancaire au Mali.

K.THERA

Commentaires via Facebook :