Notre compatriote, Dramane Haïdara, après 5 ans de services à Abidjan comme Directeur pays de l’Organisation internationale du travail (OIT), vient d’être nommé Directeur de l’Équipe d’Appui Technique au Travail Décent pour l’Afrique de l’Ouest et Directeur Pays pour le Sénégal, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie et le Cap Vert.

Il est très connu au Mali comme celui qui a refusé d’être ministre d’ATT. “Je voudrais vous rassurer que dans mes prochaines fonctions de Directeur de l’Equipe technique d’appui au travail décent à Dakar, je serai toujours attentif aux requêtes de la Côte d’Ivoire en synergie avec le BIT Abidjan”, a-t-il dit en faisant ses adieux aux autorités ivoiriennes qui n’ont pas manqué de lui reconnaître ses efforts pour le pays, dans le cadre de ses missions “et au-delà”.

Le ministre ivoirien en charge de l’Emploi, Pascal Abinan, dira que M. Haïdara est un “travailleur acharné” qui a su faire du Bureau pays d’Abidjan une référence et apporter aux mandants tripartites ivoiriens ainsi qu’à ceux des 5 autres pays dont il avait la charge, tout l’appui nécessaire pour assurer une promotion efficace du travail décent et ainsi œuvrer à garantir à nos populations, toujours plus de dignité et de bien-être.

“Nous sommes satisfaits surtout du fait que notre collaboration continuera grâce à votre qualité de Directeur de l’Equipe d’Appui Technique au Travail Décent pour l’Afrique de l’Ouest”, a déclaré M. Abinan.

Notre compatriote Dramane Haïdara, a commencé sa carrière en travaillant pour le gouvernement du Mali dans les domaines de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle. II est fonctionnaire de 1’OIT depuis vingt ans et, avant cette nomination, il était Directeur du Bureau de pays de I’OIT pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Il a également exercé auparavant le poste de Directeur adjoint de l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent pour l’Afrique occidentale et bureau de pays de I’OIT pour le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Cite d’Ivoire, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Togo.

Alexis Kalambry

