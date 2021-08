Fatoumata Guissé N’Daw : Une expérimentée à la tête de l’Agence BDM-SENEGAL

Celle qui a été nommée à la tête de la toute nouvelle agence BDM du Sénégal, Mme Fatoumata Guissé N’Daw est une chevronnée du secteur des banques. Elle accumule plus de 30 ans d’expérience dans le domaine bancaire, couronnés par de hautes responsabilités au sein de la BDM (Banque de Développement du Mali). Découverte.

Native de la ville de Ségou, fille de diplomate, elle a commencé à parcourir le monde dès sa tendre enfance. Son père, Tidiani Guissé, fut l’un des premiers Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la jeune République malienne. C’est ainsi qu’elle a passé l’essentiel de son enfance à Alger, Pékin, Moscou, et Dakar. Son retour au Sénégal dans le cadre professionnel constitue un retour sur un terrain connu. D’ailleurs, elle garde un fort souvenir de Dakar, pour y avoir effectué son lycée et eu son BAC au lycée français Jean Mermoz. Mais, ses attaches avec le Sénégal sont également autres : son grand-père maternel est sorti de l’école des instituteurs de Gorée dans les années 1920, et ses aïeuls sont originaires de la région de Bakel.

UNE FORMATION EN ECONOMIE ET EN GESTION D’ENTREPRISE

Le premier atout de Mme Fatoumata Guissé N’Daw relève de son bagage intellectuel. Elle maîtrise à plus d’un titre les spécialités relatives à l’Economie et à la gestion d’entreprise.

Après son BAC, elle a effectué ses études universitaires en Allemagne puis en France. Des études sanctionnées respectivement par : un DEUG en Gestion des Entreprises à l’Université de Duisburg (Allemagne), une Maîtrise en Economie d’Entreprise à l’Université de Bourgogne (Dijon, France) et un DEA Sciences de Gestion, option Finance de l’Institut d’Administration (IAE Dijon, France).

EXPERIENCE BANCAIRE DE 30 ANS DANS LE SECTEUR BANCAIRE

Après un passage en tant que Chargée de clientèle au Crédit Lyonnais et Société Générale, elle a rejoint la filiale malienne de Crédit Lyonnais. La fusion de la Banque Malienne de Crédit et de Dépôts (BMCD) avec BDM-SA en 2001 a coïncidé avec son retour au Mali avec son époux pour se mettre au service de son pays et de l’Afrique. C’est ainsi qu’elle a entamé une carrière à la BDM-SA, et a successivement occupé les fonctions suivantes : Chargée de clientèle, Agence de Paris, Directrice Agence de Baco Djicoroni, Directrice Adjointe de la Direction de l’Exploitation des Agences du réseau de Bamako et des Particuliers, avec à son actif l’ouverture de plusieurs agences du réseau de Bamako. Ce n’est pas, Mme Fatoumata Guissé N’Daw a été aussi, entre autres, Directrice de l’Agence Principale 2, Directrice des Risques et des Engagements, Responsable Ajointe du Pôle Financier et Juridique en charge de la Direction de la Gestion des Risques et des Engagements et Chargée de Mission auprès de la Direction Générale, en charge du projet d’ouverture de la BDM-SENEGAL, dont elle assume les rênes de nos jours.

