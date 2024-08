Toubani Resources : Mohamed Diarra nommé vice-président pour l’Afrique de l’Ouest !

Cadre chevronné du secteur minier, notre compatriote Mohamed Diarra vient d’être porté à la vice-présidence de Toubani Resources, propriétaire de la Mine de Kobada, qui sera incessamment en production.

Toubani Resources, qui annonce la nomination de Mohamed Diarra, se félicite d’un tel choix qui augure de belles perspectives pour l’entreprise.

Bardé de diplômes, compétent et réputé bosseur, Mohamed Diarra a récemment décroché un Master en économie des minéraux qui devrait profiter à Toubani Resources à travers la Mine de Kobada.

Notons que M. Diarra avait déjà fait ses preuves en étant pendant de nombreuses années le patron de B2Gold-Mali, propriétaire de l’une des plus grandes mines du pays.

Le nouveau vice-président de Toubani Resources n’est pas un néophyte dans le secteur des mines. Il est détenteur d’un Master of Science (M. Sc.) en économie des minéraux et de l’énergie (juin 2013), il a fréquenté la Curtin Graduate School of Business Perth, WA (Australie).

Diarra a en poche un certificat de gestion de projet (2006), Tallahassee, Floride (USA) ; une licence en sciences (AS), majeure : systèmes d’information ; un baccalauréat ès sciences (BS), majeure : finances (accent sur les investissements). De septembre 2004 à août 2006, il a fréquenté la Florida State University. De janvier 2000 à mai 2003, il a fréquenté le Camden County College.

Il passe par l’Ecole des mines de l’Australie occidentale (WASM), Perth Australie occidentale de juillet 2013 à septembre 2013 où il officie en qualité d’agent de développement des affaires (région africaine). Il s’occupe alors de : création et gestion d’une base de données complète des personnes clés du secteur minier sur le continent africain pour le directeur ; organisation de réunions et de séances d’information pour les prospects dans la région africaine. Il fait la présentation organisée des technologies et programmes de formation de l’école…

Mohamed Lamine Diarra dispose d’un parcours professionnel impressionnant. Ainsi, d’octobre 2013 à 2015, il a occupé les fonctions de chef de mission au ministère des Mines.

De juillet 2009 à janvier 2012, il est chargé de promotion des investissements en charge des mines, de l’énergie, de la construction et des infrastructures à l’Agence de promotion des investissements au Mali (Api-Mali). A ce titre, il a eu à élaborer des contrats et proposition pour IPP, concessions, BOT, PPP dans les projets énergétiques, miniers et de construction; assembler des informations sur les opportunités d’investissement et les a diffusées aux investisseurs potentiels ; participer à l’élaboration de stratégies de promotion des investissements; identifier et cibler les investissements étrangers directs potentiels afin d’appliquer les actions appropriées pour les attirer; mettre à jour du tableau de suivi des investissements de l’agence pour suivre la tendance des investissements…

D’août 2015 en 2020, Mohamed Lamine Diarra fut Country Manager Mali de B2Gold. Il avait en charge de gérer les opérations quotidiennes ; de formuler la stratégie et les politiques de l’entreprise pour un engagement à long terme dans le pays ; d’évaluer les risques dans le pays en recueillant des informations ; de coordonner l’engagement des parties prenantes ; d’assurer la liaison avec les organes gouvernementaux ; assurer la gestion des permis et de la conformité, la gestion du bureau de Bamako, du bureau de Kéniéba…

Chef d’exportation à Bolloré Africa Logistics (SDV Mali), de juin 2008 à juin 2009 ; Associé aux finances à Atlanta Chrysler Jeep Dodge LLC Atlanta, Géorgie (Etats-Unis), de février 2007 à janvier 2008 ; Associé aux ventes et aux finances à All American Ford Tallahassee, Floride (Etats-Unis), de juillet 2006 à décembre 2006 ; Consultant en stratégie “Mali Biocarburant SA” (production de biodiesel de l’usine de jatropha/février 2010), son parcours est tout simplement époustouflant.

Bon vent M. Diarra !

El hadj A. B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :