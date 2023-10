Assemblée générale élective de l’UJRM : Boubacar Kanouté réélu pour un mandat de 3 ans

A l’issue d’une assemblée générale élective tenue, ce samedi 7 octobre 2023, les membres de l’Union des journalistes reporters du Mali (Ujrm) ont renouvelé leur confiance en la personne de Boubacar Kanouté pour un mandat de 3 ans. C’était dans les locaux de la Maison de la presse.

De nouveau, les journalistes reporters ont jeté leur dévolu sur le journaliste Boubacar Kanouté. Ils l’ont choisi afin de les diriger durant les 3 prochaines années.

Cette assemblée générale élective s’est ouverte par une cérémonie d’ouverture sous la coupe de la Haute Autorité de la Communication. S’en est suivi la relecture et l’amendement du statut et règlements de l’association. Le président sortant Boubacar Kanouté et sa trésorière ont fait le point de leur gestion. Suite à ces travaux, le seul candidat à sa propre succession, Boubacar Kanouté s’est vu réélu à l’unanimité des 38 voix du vote à main levée.

C’est un président Kanouté de l’Ujrm qui promet le rayonnement de l’association avec plus de formations et autres activités au bénéfice des reporters. En plus des délégués de Bamako, 8 représentants des régions ont pris part à cette assemblée générale élective.

A noter que le président réélu a d’emblée donné la lecture de la composition de son bureau. Ce, sous les ovations des journalistes reporters. Aussi une commission suivie-évaluation a été créée pour contrôler davantage les activités du nouveau bureau de l’Ujrm. Elle est composée de 3 membres à savoir le président, le secrétaire administratif et le trésorier.

Une assemblée générale à saluer au regard de la qualité de son déroulement. Elle fut tout le contraire de certaines au Mali où le jeu des chaises musicales a le vent en poupe.

Bazoumana KANE

