Les femmes doivent pouvoir contribuer à l’élaboration des politiques et mesures qui les concernent directement», défend Rokiatou Traoré, une jeune Malienne passionnée par les projets à impact économique, social et environnemental positif. Après avoir étudié et travaillé plusieurs années à l’étranger, elle a décidé de revenir au Mali pour y fonder «Herou Alliance» (qui commercialise les produits moringa comme le thé moringa, les épices, les poudres avec une chaîne de valeur inclusive qui mobilise les femmes et les jeunes), une entreprise sociale axée sur le développement de chaînes de valeur inclusives autour de produits agro-forestiers.

Aujourd’hui, sa plus grande ambition consiste à former 150 000 femmes et jeunes paysans à l’Action climatique, puis à les aider à planter 10 millions d’arbres d’ici 2030.

Rokiatou Traoré

CEO Herou Alliance06

