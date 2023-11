Ce qu’il faut retenir du discours de Poutine au sommet du G20

“Certes, l’injection de milliers de milliards de dollars et d’euros dans l’économie, dans le système bancaire a suscité une flambée de l’inflation mondiale, une augmentation rapide des prix alimentaires et énergétiques. C’est précisément ce qui est au cœur des événements dont je vous ai parlé. Ce ne sont pas du tout nos actions ni nos tentatives pour obtenir justice en Ukraine. Non. Ce sont les actions des plus grandes économies du monde”, a souligné le chef de l’État russe.