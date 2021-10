Commune de Dialakorodji : Des manifestants sollicitent l’érection de Dialakorodji, Safo et Sangarébougou en une commune urbaine

Les populations des quartiers de Dialakorodji et environ ont tenu un meeting le week-end passé pour apporter leur soutien à la prolongation de la transition et solliciter l’érection de leur commune rurale en commune urbaine.

– maliweb.net – Ils étaient jeunes, vieux et femmes à se donner rendez-vous sur la route principale qui traverse cet immense quartier pour tenir ce meeting à l’allure d’un soutien aux autorités de la transition et au projet de réorganisation territoriale. Gnomory Sissoko, désigné pour porter le message des populations, a indiqué que la situation sociopolitique du Mali exige de tous un regain de patriotisme et d’union sacrée autour du Président Assimi Goita et de son Premier Ministre Choguel Kokala Maiga pour redéfinir le paysage politique afin de faire face aux soubresauts extérieurs et intérieurs du moment. C’est dans ce cadre qu’il a annoncé le soutien indéfectible des populations à la prolongation de la Transition pour qu’elle puisse aboutir à des élections libres, transparentes, crédibles, apaisées et inclusives.

Au-delà des messages de soutiens, la commune rurale de Djalakorodji et les quartiers riverains sont préoccupés par un autre problème engendré par le nouveau projet de découpage territorial. Elles sollicitent l’érection des communes de Dialakorodji, Safo et Sangarébougou en une commune urbaine du district ou en arrondissement de Bamako. Ce, conformément au schéma directeur des trois Communes déjà existant. « Nous voudrions qu’il en soit de même pour les autres Communes prévues (Kalaban-coro, Sebenicoro et Moribabougou) conformément au décret de Loi N° 2018/AN-RM portant création des circonscriptions administratives en République du Mali donnant ainsi dix(10) arrondissements du District de Bamako »,a rappelé le porte-parole Gnomory Sissoko. Il justifie cette demande par les liens historiques et géographiques qui lient les villages de la commune N’Téguédo Sirakoro, N’Téguédo Samassébougou à Dialakorodji. Cette demande est soutenue par le collectif des chefs de villages qui disent s’opposer à une quelconque séparation de Dialakorodji avec les deux N’Téguédo qui, selon les récits traditionnels, sont les villages géniteurs du village de Dialakorodji. « Les trois localités sont les poumons d’un même corps », a conclu l’orateur.

Il faut noter que la commune rurale de Dialakorodji est composée aujourd’hui de N’Teguedo Siracoro Niaré, N’Teguedo Samassebougou et d’Dialakorodji village. Les populations veulent que la commune change de statut de commune rurale en commune urbaine avec l’annexion des communes de Sangarébougou et Safo. Lors de ce meeting les trois chefs de quartier ont remis un mémorandum au maire de la commune de Dialakorodji, Oumar Guindo, pour qu’il en remette au ministre de l’administration territoriale. En réceptionnant le document, l’édile a promu qu’il sera transmis à qui de droit.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :