Avocats sans frontière-Mali (ASF-Mali), en partenariat avec l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (Ipao), et Article 19 Afrique de l’Ouest, deux ONG régionales basées à Dakar au Sénégal, a mis en place au Mali, un projet intitulé “Renforcer l’espace civique et promouvoir les droits humains au Mali : vers une société démocratique et inclusive”.

Le ministère de la Justice, qui a présidé la cérémonie de lancement, s’est réjoui de l’initiative. Mme Kontine Marie Thérèse Dansoko, représentante du ministre de la Justice à la cérémonie, a dit que le projet cadre avec les objectifs du département et qu’ils seront heureux d’apporter leur appui à tous les niveaux pour sa bonne réussite.

L’événement a regroupé les parties prenantes, des représentants du gouvernement malien, des organisations de la société civile, des journalistes, des institutions académiques, ainsi que des acteurs internationaux et régionaux impliqués dans la promotion des droits humains et de la démocratie au Mali.

D’une durée de 3 ans, ce projet est soutenu par l’Union européenne à travers sa Délégation au Mali.

Il vise à renforcer l’Etat de droit et les libertés fondamentales au Mali à travers une approche globale qui favorise l’espace civique, la liberté d’expression et l’accès à une justice équitable.

Le projet se structure autour de trois axes principaux que sont le renforcement des compétences des acteurs clés dans la défense de l’espace civique et des libertés fondamentales ; la sensibilisation et le plaidoyer auprès des décideurs politiques et des autorités judiciaires et l’amélioration de l’accès à une justice équitable pour les groupes vulnérables et les acteurs de la société civile.

Ce projet a pour objectifs d'appuyer les acteurs clés de l'espace civique et les propulser dans leur lutte pour la promotion de mise en place d'un environnement favorable pour la défense et la protection des droits civiques et politiques au Mali mais aussi et surtout de favoriser une meilleure implication des acteurs clés de l'espace civique au Mali, à travers la promotion et la défense des droits humains notamment la liberté d'expression, et la protection des journalistes et des activistes.

L’un des volets de ce projet est la formation et la production de contenu de qualité sur les questions de droits humains en vue d’améliorer et de renforcer la communication et l’engagement des décideurs politiques et des autorités judiciaires sur les défis auxquels sont confrontés les acteurs de l’espace civique et l’impact négatif sur les droits humains et la stabilité du pays.

