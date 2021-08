Fatoumata Guisse N’Daw : Une solide expérience au service de la BDM SA au Sénégal

La Banque de Développement du Mali (BDM-SA) a procédé le 15 juillet 2021 à Dakar à l’inauguration officielle de sa succursale du Sénégal. C’était sous la présidence du ministre malien de l’Industrie et du Commerce, Mohamed AG Mahmoud, du Directeur Général du secteur financier et de la compétitivité du Sénégal, du Directeur National de la BCEAO pour le Sénégal, du Président du Conseil d’Administration de la BDM- SA Ahmed Mohamed AG Hamani, de nombreuses personnalités du secteur bancaire et des représentants de la forte communauté malienne vivant au Sénégal. Une succursale gérée par une banquière expérimentée, Mme Fatoumata Guissé N’Daw.

Deuxième enfant d’une famille de cinq, née à Ségou au Mali, elle a commencé à parcourir le monde dès sa tendre enfance. Son père, Tidiani Guissé, fut un des premiers Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la jeune République malienne. C’est ainsi qu’elle a passé l’essentiel de son enfance à Alger, Pékin, Moscou et Dakar.

Directrice de la nouvelle succursale de la BDM SA au Sénégal, Mme Fatoumata Guissé N’Daw garde un fort souvenir de Dakar, pour y avoir effectué son lycée et son BAC au lycée français Jean Mermoz. Mais, ses attaches avec le Sénégal sont également autres : son grand-père maternel est sorti de l’Ecole des instituteurs de Gorée dans les années 1920, et ses aïeuls sont originaires de la région de Bakel.

Après son BAC, elle a effectué ses études universitaires en Allemagne puis en France. Elle est ainsi titulaire, entre autres, d’un DEA en Sciences de Gestion, option Finance de l’Institut d’Administration (IAE Dijon, France) ; d’une Maîtrise en Economie d’Entreprise de l’Université de Bourgogne (Dijon, France) et d’un DEUG en Gestion des Entreprises de l’Université de Duisburg (Allemagne).

Aujourd’hui, Mme N’Daw peut se prévaloir d’au moins 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Le premier responsable de la succursale de la BDM à Dakar a rejoint la filiale malienne du Crédit Lyonnais, la Banque Malienne de Crédit et de Dépôts (BMCD) fusionnée avec BDM-SA en 2001. Et cela après un passage en tant que Chargée de clientèle au Crédit Lyonnais et Société Générale.

A la BDM SA, l’expérimentée banquière a été successivement Chargée de clientèle à l’agence de Paris ; Directrice de l’agence de Baco-Djicoroni ; Directrice adjointe de la Direction de l’exploitation des Agences du réseau de Bamako et des particuliers, avec à son actif l’ouverture de plusieurs agences du réseau de Bamako, directrice de l’agence principale 2 puis des Risques et des Engagements ; responsable adjointe du Pôle financier et juridique en charge de la direction de la gestion des risques et des engagements ; chargée de Mission auprès de la Direction générale, en charge du projet d’ouverture de BDM-Sénégal. C’est donc fort logiquement que la confiance a été placée en elle pour conduire les premiers pas de cette succursale au Sénégal.

Mariée (son époux est un fonctionnaire international malien) et mère d’un fils étudiante, Mme Fatoumata Guissé N’Daw adore la culture et les voyages.

Kader Toé

