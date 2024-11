Le Comité national du Mali de l’emblématique Fondation Femmes d’Afrique et culture Mémorial de Rufisque (FAC-MR), a tenu les travaux de son Assemblée générale 2024 ce jeudi 14 novembre à son siège sis à Darsalam, avenue Mar Diagne.

Il ressort du rapport d’activités 2023-2024 planifiées en mai 2023 et présenté par Mme Daoulé Diallo Ba, Secrétaire exécutive, une gamme de réalisations. Le 12ème bulletin d’information initié en 2023 a été produit ainsi que le répertoire des Rufisquoises imprimé en 1 000 exemplaires.

Dans le volet des relations extérieures, la FAC-MR, à travers des activités conjointes, a consolidé ses partenariats avec le Club Alioune Blondin Bèye, l’Organisation panafricaine des femmes, le Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, le Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille dont la première responsable a effectué une visite le 4 août 2024, l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes, la Cité des enfants le réseau des femmes leaders africaines, Onu Femmes, l’ORTM dans le cadre de certaines émissions comme « Grin de midi » et l’Institut Néerlandais pour la démocratie.

Pour la période fin 2024 à 2025, la FAC-MR s’attachera à apporter son concours à l’école fondamentale de Darsalam, le changement du statut de la Fondation vers une association de droit malien, le développement de la littérature chez les enfants et les jeunes, la célébration du mois des droits des femmes en mars 2025 et la journée de la panafricaine des femmes, l’enseignement sur certains thèmes d’actualité, le renforcement de la communication et des défis liés à l’emploi et l’insertion des femmes et des jeunes.

Casimir Sangala

