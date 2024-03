Le Forum annuel des partenaires de Sasakawa Africa Association (SAA-Mali) a eu lieu le 8 mars dernier dans un hôtel de la place sous le thème : “Agriculture régénératrice pour l’amélioration de la santé des sols”. C’était en présence de Dr. Makoto Kitanaka, président de SAA.

Le forum annuel des partenaires se veut un espace de dialogue, d’échange, de réflexion, de partage et de discussions sur les enjeux et perspectives de notre agriculture et sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Cette année 2024, Sasakawa Africa Association (SAA), entend se concentrer sur les technologies d’agriculture régénératrice pour l’amélioration de la santé des sols, cruciales pour le développement durable au Mali et au-delà, face aux incertitudes climatiques.

“Nous pensons que la revitalisation de la santé des sols et l’augmentation de la productivité sont essentielles, constituant la pierre angulaire de notre stratégie visant à soutenir les petits exploitants agricoles, soulignant l’importance des pratiques agricoles durables pour leurs moyens de subsistance et la durabilité de l’Afrique”, explique Dr. Makoto Kitanaka, président de SAA.

Il indique que l’engagement de SAA envers cette cause comprend la promotion des pratiques d’agriculture régénératrice telles que l’utilisation du compost, les cultures de couverture, le travail réduit du sol et la rotation des cultures. Ces pratiques visent à rajeunir le sol et à renforcer sa résilience face à la variabilité climatique.

A propos de la promotion des pratiques d’agriculture régénératrice, M. Kitanaka estime qu’elle nécessite un effort collectif dans le renforcement des capacités, le développement des infrastructures et l’amélioration de l’accès aux marchés.

Malgré les défis au Mali, qu’il s’agisse de pressions économiques ou d’obstacles environnementaux, il reste convaincu que le renforcement des capacités des agriculteurs, des agents de vulgarisation et des commerçants de produits agricoles peut améliorer de manière décisive les conditions de vie.

Inspiré par la croyance dans le pouvoir des petits efforts constants, le président SAA invite les acteurs à soutenir la noble cause de leur équipe sur le terrain. “Ensemble, nous pouvons créer des changements significatifs, en transformant les défis en opportunités de croissance”, lance-t-il.

Ibrahima Ndiaye

