Le champ hippique sise au Quartier Hippodrome I en Commune II du District de Bamako abritera ce dimanche 31 juillet 2022, une grande course de chevaux qui restera longtemps gravée dans les annales de cette discipline sportive dans notre pays. Après le Grand prix de la Nation couru le week-end dernier, rendez-vous est pris encore ce dimanche pour assister à cette autre grande course, placée sous le haut parrainage du président du Mouvement Jamana Kanu, El Hadj Mohamed Sacko, non moins PDG de Sacko Holding. A cette occasion le président Sacko sera accompagné par des responsables, militants et sympathisants du Mouvement Jamana Kanu, ainsi que les autorités politiques, administratives, et coutumières de la Commune II et au-delà.

Pour la réussite de cet événement tant attendu, le parrain El Hadj Mohamed Sacko, invite les amoureux des chevaux à sortir massivement pour donner un éclat particulier à cette course.

Plusieurs cadeaux et plein d’autres surprises sont prévus à cet effet. Une occasion à ne pas rater. Tous au champ hippique de Bamako, ce dimanche 31 juillet 2022 pour assister à cette grande course de chevaux.

AMT

Commentaires via Facebook :