Informaticiens de l’administration publique : Les femmes au cœur des échanges

Dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le Syndicat national des informaticiens de l’administration publique du Mali (Syniap) a mis en lumière le rôle des femmes informaticiennes dans le développement des Tic et aussi leur implication dans la modernisation de l’administration publique.

Les technologies sont l’un des outils les plus puissants pour l’autonomisation des femmes dans le développement de nos différentes sociétés ou pays. La journée d’échanges a permis de rassembler l’ensemble des experts, des décideurs politiques et représentants de la société civile afin de discuter sur les défis, opportunités et meilleures pratiques en matière de l’information des femmes dans la modernisation de l’administration publique.

“De nos jours, les Nouvelles technologies de l’information et de la communication jouent un rôle central dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Force est de reconnaître que les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans le processus de la modernisation de notre administration publique à travers les Ntic, en apportant leurs compétences. Par contre, il reste beaucoup à faire dans le cadre de la modernisation de l’administration publique afin d’assurer une participation équitable des femmes dans ce secteur. Ainsi, nous devons travailler ensemble main dans la main pour créer un avenir meilleur où les femmes seront pleinement intégrées dans le secteur clés des Ntic et reconnues à leur juste valeur”, a souligné Mme Zarha Walet Hamed Idda chargée de mission et représentante du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration.

Ainsi les outils technologiques sont indispensables à l’émancipation des filles et femmes car dans un monde où 95 % de tous les emplois ont une composante numérique, il est important de favoriser la présence des femmes et les jeunes filles dans les Ntic. Il est donc vital de les amener vers les technologies de l’information.

“Ce monde en croissante évolution complète exige des solutions innovantes. Il est donc impératif que nous tirions partie des compétences de la diversité des expertises que les femmes apportent dans ce domaine. L’administration publique étant le moteur qui alimente le fonctionnement de nos sociétés, elle joue un rôle crucial dans la prestation des services essentiels dans la réglementation des activités économiques et sociales et dans la promotion des biens de nos citoyens. Il est donc important de favoriser les femmes pour un développement assez conséquente”, a soutenu Amadou Bamadio, secrétaire général du Syniap.

La journée d’échanges a enregistré la présence de beaucoup de femmes leaders afin qu’elles sensibilisent leurs sœurs sur l’importance des Ntic dans nos différentes sociétés et notre vie quotidienne. Certains ont ainsi eu l’amour de faire carrière afin d’apporter leurs efforts au développement de notre pays à travers des informations claires et précises dans les différents domaines d’intervention.

Aïchatou Konaré

