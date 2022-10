Sous le haut patronage de sa Majesté, le roi Mohamed VI, la ” ville rose” du Maroc, Marrakech abrite le forum international de Sécurité Social du 24 au 28 octobre 2022 soit cinq jours du lundi au vendredi sous la thématique « la sécurité sociale pour des sociétés résilientes et inclusives ». Elle vise à réseau ter, partager, apprendre et façonner avec les autorités du monde, l’avenir de la sécurité sociale. Une initiative de l’Association internationale de la Sécurité Sociale (AISS) dont la vision est de promouvoir une sécurité sociale dynamique en tant que dimension sociale dans le contexte de la mondialisation en favorisant l’excellence dans la gestion de la sécurité sociale.

L’objectif de ce forum mondial qui se tient tous les trois ans est l’événement international le plus important dans le domaine de la sécurité sociale.

Sont présents à cette importante rencontre plus de 1500 participants venus de 140 pays du monde. Aussi, plus de 120 intervenants et plus de 40 séances sont attendues. Le Mali n’est pas resté en marge. Il est présent avec une forte délégation conduite par les Directeurs Généraux de la CMSS, de la CANAM, de l’ANAM et DGA de l’INPS.

Ce forum en effet coïncide avec une révolution sociale de sécurité sociale pour protéger les citoyens et leurs droits. Il est aussi l’occasion pour les responsables maliens présents de passer en revue les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la gestion de la sécurité sociale pour pouvoir s’inspirer de l’expérience des autres pays qui ont réussi dans ce domaine.

Ainsi, les autorités marocaines travaillent pour la résilience dans la sécurité sociale d’où le choix de leur pays pour abriter cette présente rencontre. Un engagement qui amènera l’AISS à décerner à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) Prévoyance du Maroc, un certificat spécial d’excellence pour la qualité de ses services. Et aussi pour avoir obtenu six des lignes directives de l’AISS que sont la qualité de service ; le recouvrement des cotisations et conformité, Le management ; l’extension de la couverture ; la bonne gouvernance ; investissement des fonds de la sécurité sociale.

A noter que le Mali avec à sa tête, le général de brigade, médecin Boubacar Dembélé, DG de la CANAM interviendra avec le thème l’extension de la couverture maladie.

Fatoumata Mah Thiam KONE, SCOM/CMSS

Envoyée spéciale à Marrakech (Maroc)

