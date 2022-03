Le Royaume du Maroc, en dépit de l’absence des frontières physiques avec le Mali, constitue un pays voisin avec lequel le Mali entretient des relations multiformes.

Le Maroc et le Mali sont en effet deux pays frères unis par des liens séculaires d’amitié et de coopération. Les relations entre les deux peuples remontent plus loin, et avant même l’existence de nos Etats. Quelques actes marqueurs de notre histoire commune : le rôle déterminant des commerçants marocains dans la propagation de l’Islam au Mali dès le XIème Siècle, le séjour et les récits du célèbre explorateur marocain Ibn Batouta sur Tombouctou et Gao, au XIVème siècle, l’ambassade envoyée au Sultan Abou Al Hassan par Mansa Moussa suite à la victoire de Tlemcen en 1337. Il y a aussi, les écrits d’Al Hassan Al Wazan (Léon L’Africain) au XVIème siècle à travers son ouvrage “Description de l’Afrique”, qui constitue la source la plus importante sur l’Afrique soudanaise, notamment le royaume songhaï. L’histoire contemporaine est caractérisée par l’apport de pères fondateurs : feus les Rois Mohamed V et Hassan II, qui ont tissé des relations d’alliance avec le défunt président Modibo Kéita.

En effet, les deux pays sont engagés dès l’indépendance sur la voie de l’unité et l’intégration africaine, comme l’atteste leur appartenance au groupe de Casablanca de 1961, dont les travaux avaient contribué concrètement à la création de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en 1963. Cette alliance a déjà démontré l’importance accordée par nos deux pays à la communauté de destin et son corollaire, l’intégration et l’unité africaine. C’est conscient de ces liens fraternels que feu le Roi Hassan II a prôné, en 1980, ce qu’il a appelé l’exception malienne et qui a permis d’éviter la rupture de nos relations, malgré certaines contingences politiques. Ce socle de confiance et de franchise a été renforcé par la mise en place dès 1990 et à la demande du Mali, de partenariat novateur dans plusieurs domaines. La création d’emplois et l’échange régulier d’expériences. A cela s’ajoute bien évidemment un effort conséquent en matière de renforcement de capacités (bourses d’études, stages, formation des imams, séjour de perfectionnement de cadres etc.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a effectué deux visites historiques au Mali, respectivement en 2013 et 2014, qui ont permis à coup sûr d’enclencher un long processus de reconstruction de nos relations bilatérales. Naturellement, il s’agit bien de relations fraternelles fondées, comme disait Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sur les valeurs de la fraternité africaine. De plus, dans le cas précis du Mali, la fraternité renvoie aussi au partage de l’Islam malékite avec la grande majorité du peuple malien.

Suite à la crise sociopolitique qui a secoué le Mali, depuis 2019, le Maroc a été sollicité, à l’instar d’autres partenaires, pour contribuer à l’apaisement.

Le Souverain marocain qui jouit d’un profond respect au sein de la société malienne (classe politique, société civile) a suivi de près l’évolution de la situation et a œuvré inlassablement pour la décrispation. En plus des efforts fournis avec les différents acteurs, Monsieur Nasser Bourita, MAE, en sa qualité d’émissaire royal, a réuni à la résidence du Maroc à Bamako, les leaders religieux pour les inciter à soutenir les autorités de la transition. Cette initiative a été grandement appréciée par les autorités maliennes. De surcroit, le Maroc accompagne la transition et souhaite que cet intermède institutionnel soit mis à profit pour entreprendre des réformes prioritaires et aller de l’avant.

Dans le même sillage, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA s’était rendu au Maroc en visite de travail en sa qualité de Vice-président d’alors. Pour sa part, Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Etrangères a effectué une visite de travail à Rabat en juillet 2021. Ses interactions ont permis de prendre des décisions importantes concernant la redynamisation de tous les mécanismes de coopération bilatérale ainsi que l’assouplissement de la procédure de circulation des personnes entre les deux pays.

De ces deux déplacements royaux au Mali, dix-sept accords ont été signés. Ce qui « constitue un socle solide de coopération dans tous les domaines et une volonté de renforcer les relations entre nos deux pays », Le Mali a une place particulière dans la coopération bilatérale. Le volume global des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint en 2016, 850,5 millions dhs, faisant du Mali le 19ème fournisseur du Royaume en Afrique (39.3 millions Dhs) et son 10ème client (811,2 millions dhs).

Les deux parties s’accordent à cet égard, sur la nécessité de dynamiser davantage les échanges et de favoriser l’interaction commerciale en exploitant pleinement les potentialités se présentant de part et d’autre.

Apres les sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA infligées au Mali, Le Royaume du Maroc a annoncé qu’il était disposé à accompagner le Mali pour faire face aux défis de la transition.

Assitan DIAKITE

