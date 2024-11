Les policiers de Kénièba ont mis hors d’état de nuire deux gangs de malfrats qui semaient la terreur au sein des populations de cette zone minière. KT et ses camarades sont des délinquants notoirement connus, spécialisés dans le vol des engins à deux roues. En plus, ils ne crachent pas sur tout objet de valeur, en particulier les téléphones portables.

Malfaiteurs aguerris, leurs opérations sont préparées avec minutie et sont jusque-là couronnées de succès. Succès dû à l’usage des armes par lequel ils contraignent leurs victimes à se plier à leur malsaine volonté. Toute personne ayant une fin, le 15 octobre dernier, date du début de leur traque par la police nationale, des éléments des deux gangs sont tombés dans les filets des hommes du Commissaire divisionnaire Acoundia Napo. Ils croupissent entre les quatre murs d’un cachot, le temps de comparaître devant des juges.

La chute de ces deux faiseurs de mal fait suite à de multiples plaintes des citoyens au niveau de la police. Plaintes consécutives aux actes commis par MK, compagnie et compars à Kénièba et environs. En effet courant octobre 2024, les délinquants ont multiplié les attaques à main armée et des vols audacieux. On estime à plus de 10 millions FCFA la valeur des objectifs volés ou arrachés à leurs propriétaires.

Faisant suite à différentes plaintes, la police de Kéniéba a ouvert une enquête qui a conduit à l’interpellation d’une douzaine de présumés délinquants. Après vérification et confrontation, il s’est avéré que ces individus sont les auteurs de plusieurs actes malsains dans la zone. Ils sont en effet les membres de deux gangs redoutables qui sèment douleur et désolation à chacun de leur passage.

L’arrestation des éléments d’un premier gang a conduit à six des braqueurs du gang de KT qui ont été coincés et capturés à Hamdallaye, un village situé à environ 100 km de Kéniéba. C’est là qu’une partie de ce second groupe a trouvé refuge alors deux de ses éléments ont été interpellés à Kéniéba et à Fadougou. La collaboration entre les commissariats de Kéniéba et de Bolibana (anciennement 2e Arrondissement de Bamako) a permis de capturer les quatre derniers complices (BF, DD, SD et YK).

Cette opération policière d’envergure a également permis la saisie d’un arsenal de guerre comprenant diverses armes et substances véritables, notamment des pistolets artisanaux, des fusils semi-automatiques, des munitions de calibre 9 et 12 mm, une quantité importante de stupéfiants et de produits pharmaceutiques interdits, des téléphones portables, une moto et une somme de quatre cents trente neuf mille francs CFA.

Leur dossier n’a pas été formé sur le bureau des limiers. Le 10 novembre 2024, les douze suspects ont été présentés à la justice de Kéniéba, où ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Tamba CAMARA

