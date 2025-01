A compter de ce mercredi, 29 janvier 2025, les nouveaux passeports de la Confédération AES (Alliance des Etats du Sahel/Burkina Faso, Mali et Niger) vont entrer en circulation, a indiqué jeudi dernier (23 janvier 2025) un communiqué de presse signé du Général d’armée Assimi Goïta, président de l’AES et de la Transition au Mali. Toutefois, a précisé le communiqué, «les anciens passeports demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration».

N’empêche, a-t-on précisé dans le communiqué, «les citoyens de la confédération détenteurs des anciens passeports arborant de le logo la CEDEAO en cours de validité peuvent les faire remplacer par de nouveaux passeports de l’AES conformément aux règles en la matière». Dans son communiqué, le président de la Confédération AES a tenu à rassurer les populations de l’espace confédéral que «toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l’effectivité de la libre circulation des personnes et des biens».

IMPORTATIONS DE MÉDICAMENTS : Une hausse de 9 % constatée en 2024

La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence (DGCC) a récemment (14 janvier 2025) annoncé avoir délivré en 2024 1 749 intentions d’importation de médicaments à usage humain, soit une hausse de 9 % par rapport à 2023. La valeur de ces importants a été estimée à plus de 150 milliards de F CFA (150 079 837 874 F CFA). Bien évidemment que ces chiffres ne prennent pas en compte les importations des médicaments vendus dans la rue, les marchés… devenues un business juteux dont profiteraient d’ailleurs certains pharmaciens et délégués médicaux.

L’importation des produits pharmaceutiques est strictement encadrée dans notre pays. En effet, les médicaments à usage humain à importer au Mali doivent être pourvus d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d’une autorisation spéciale délivrée par le ministère de la Santé. Par contre, les intentions d’importer sont délivrées par la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence (DGCC). Elles ne sont naturellement délivrées qu’aux importateurs réunissant les conditions exigées par la réglementation en vigueur !

HUMANITAIRE : Solidaris223 et AbSi Association désormais liées pas une convention

Dans le cadre de sa politique de réorganisation stratégique et d’ouverture vers les autres organisations de la société civile, l’Association Solidaris223 a signé une convention de partenariat avec l’Association bénévole pour la solidarité inclusive (AbSi Association). La cérémonie de signature a eu lieu le 25 décembre 2024 à l’occasion de la Journée récréative à l’orphelinat la «Pouponnière I».

Ce cadre de partenariat permettra aux 2 associations de travailler en synergie dans les domaines comme la promotion et la défense des droits de la femme et de la fille ; la promotion et la protection des droits des enfants ; la santé et l’éducation.

