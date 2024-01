Brèves : Mali-Algérie : Fin de tension diplomatique ?

Après des échanges houleux sur fond de crise diplomatique, les autorités maliennes et celles d’Algérie semblent avoir entrepris des démarches pour accorder leurs violons. De différentes sources, l’on apprend que les ambassadeurs des deux pays, auparavant rappelés pour consultation par leur hiérarchie, ont refait leurs valises pour regagner leur poste. A titre de rappel, alors que Bamako dénonçait la visite incessante des personnalités hostiles à son gouvernement par l’Algérie, celle-ci se défendait pour faire croire qu’elle inscrit ses actions dans le cadre du processus de l’accord de paix signé par le Mali et des groupes armés dont elle préside le Comité de suivi.

Kati : Des bidons suspects

Intrigué par un nombre important de bidons de carburant en transit à Kati, le commissariat de police du 1er arrondissement de la ville garnison n’a pas laissé le doute persister. D’après nos sources, ledit commissariat a immédiatement saisi les bidons suspects qui seraient au nombre de 600 bidons de 20 litres contenant du carburant. L’enquête qui sera ouverte devra permettre de connaitre la destination finale de ces colis suspects. Les réseaux terroristes étant les plus suspectés et surveillés pour ce genre de ravitaillement en carburant.

Justice : “Binkani Kunnafoni“ voit le jour !

Institutionnalisée en 2022, la 2e édition de la Semaine de la justice se déroule du 8 au 13 janvier 2024 à Bamako. Elle est placée sous la présidence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme. L’objectif visé par cette institutionnalisation, selon le gouvernement, est de rapprocher davantage la justice des justiciables et de promouvoir un service public de la justice plus efficace et plus performant de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables. Cette semaine sera marquée par plusieurs autres activités dont le lancement du premier numéro vert gratuit de la Justice “Binkani Kunnafoni”, l’inauguration de six villas d’astreinte offertes par le chef de l’Etat et une conférence sur le double degré de juridiction en matière administrative.

Armée de l’Air : Les drones ne sont pas des robots tueurs

L’arsenal militaire du Mali continue d’être renforcé par l’acquisition de nouveaux équipements. La dernière en date remonte au jeudi 4 janvier dernier avec la livraison par la Turquie des drones de surveillance et de combat de type TB2 à l’Armée de l’Air. De fabrication turque, les drones Bayraktar TB2 permettent de “surveiller le territoire national, de détecter des cibles suspectes, de les traquer et de les frapper au besoin avec une précision chirurgicale”, explique une source militaire. Lors de la cérémonie de réception, le chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air a tenu à magnifier la bravoure des militaires maliens. “Ces appareils ne sont pas des robots tueurs. Derrière ces appareils se trouvent des personnes physiques qui fournissent un travail remarquable pour les faire voler et agir”, a indiqué le général de brigade Alou Boï Diarra.

