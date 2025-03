A l’occasion du «Jour des défenseurs de la patrie», une célébration prestigieuse de l’héroïsme et du dévouement envers la Nation, la Fédération de Russie a décerné la «Médaille d’honneur militaire russe» à Dr Fousseynou Ouattara. Expert en finance de marché et dé­tenteur d’un Ph.D. Economic Sciences (Strategic management), le récipiendaire est aussi le vice-président de la Com­mission Défense nationale, Sécurité et Protection civile du Conseil national de transition (CNT) et président du Collectif pour la refondation du Mali (COREMA).

Remise par le Général Morzov, au nom du ministère russe de la Défense et en présence de membres éminents de la mission militaire russe dans notre pays, cette distinction témoigne non seulement de la reconnaissance des «mérites exceptionnels» du Dr Ouattara, mais aussi de «l’importance de l’amitié et de la coopération entre les nations». Pour des observateurs, c’est «un immense honneur» mérité par ce «grand patriote» dont «l’engagement et le courage, en tant que défenseur de sa patrie, sont indiscutables» !

AARRMII : Quinze ans au service des migrants en France

Présidée par Mme Jacob Ami Kouyaté, l’Association adultes relais médiateurs et médiatrices Interculturels (AARRMII) vient de souffler sur 15 bougies. Un événement qui avait comme marraine Mme Cissé Fatimata Kouyaté, la dynamique présidente de l’Association malienne des agences de voyages et de tourisme (AMAVT).

Cette association a fait de son credo la médiation entre les immigrés maliens voire africains et l’administration française afin de faciliter la vie des immigrés.​ Après la commémoration du 15e anniversaire, Mme Jacob Aminata Kouyaté et ses invités ont rendu une visite de courtoisie au maire de la commune du Bourget.

Remerciements et félicitations ont été à l’ordre du jour de part et d’autre. Des rendez-vous ont été pris pour une meilleure collaboration autour des futures activités de AARMMI et de la mairie.

