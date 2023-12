Focus : INA: siège des légitimités traditionnelles

Les élèves de l’Institut national des arts (INA) ont commencé il y a une semaine à prendre les cours dans le nouveau bâtiment, construit sur la zone aéroportuaire. Le sort de l’ancien bâtiment, situé au centre-ville, est déjà connu. Il va servir de siège aux légitimités traditionnelles qui seront bientôt dotées d’un secrétariat.

L’attribution de l’ex-INA aux légitimités traditionnelles met fin à la polémique de la vente de ce temple de la culture malienne. Elle complète le tableau de la réhabilitation de celles-ci, dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété le 11 novembre de chaque année pour les célébrer.

Guinée Équatoriale: les Maliens à Bata contraints à payer 20 000 F CFA sans reçu pour une demande de passeport

La fin du calvaire des Maliens établis à Bata, capitale économique de la Guinée Équatoriale, n’est pas pour demain. Ils sont la proie facile des cadres véreux de l’administration diplomatique ou consulaire. Après les tracasseries d’obtention de la carte de membre du Haut- Conseil des Maliens de l’extérieur (HCME), un autre scandale éclate au grand jour. Il s’agit de l’obtention du passeport. Les cadres, envoyés par l’ambassade pour faire ce travail, outrepassent leurs prérogatives.

Selon nos sources, ils exigeraient de nos compatriotes à payer 20 000 F CFA pour s’inscrire sur une liste de demande de passeport. Cette somme serait versée sans reçu. Gare à celui ne paye pas !

Les Maliens à Bata dénoncent cet acharnement contre eux de la part de certains travailleurs de l’ambassade du Mali à Malabo, capitale de la Guinée Équatoriale. Selon eux, pour être à l’abri des prédateurs, ils réclament l’ouverture d’un consulat à Bata.

Fonction publique: Les femmes fonctionnaires travaillent deux jours sur cinq dans la semaine

Quand on parle de femmes fonctionnaires ou de femmes travailleuses, on parle aussi de quota dans les nominations, de genre, d’équité, etc., mais hélas, méritent-elles vraiment à accéder à des postes à responsabilité ? Leurs activités sociales débutent le jeudi, jour de mariage, le vendredi «denba fòli» (cérémonies folkloriques chez les mariés) ou récemment, on assiste à une cérémonie avant le jour du mariage «denba tolo». Le samedi, jour chômé et payé, partage de cola de fiançailles ou baptême et le dimanche, jour de mariage. Le lundi, c’est le «denba foli».

Dans un tel contexte, où iront les femmes du Mali dans le concert des Nations où seul le travail assure l’indépendance.

Importation du thé vert de Chine: 26 milliards de F CFA par an

C’est le montant déclaré par un importateur de thé vert de Chine au Mali sur une radio de la place. Un montant qui donne des frissons. Notre pays importe tout après avoir liquidé ses usines. Avec 26 milliards de F CFA, l’usine thé de Farako peut rouvrir ses portes.

