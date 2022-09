Des éléments terroristes d’Ansarul du Burkina Faso et ceux de la Katiba du Macina de Amadou Kouffa ont été plusieurs fois aperçus, ces derniers jours aux alentours des villages de la Commune Rurale de Kléla, située dans le cercle de Sikasso.

Selon plusieurs sources concordantes des habitants de la zone, la cible visée par les des terroristes dans la localité de la commune rurale de Kléla est la Caisse Kafo Jiginew. Leur dernier forfait en date remonte au mercredi 14 septembre 2022.

Des informations recueillies auprès de la population affirment la forte présence de terroristes d’Ansarul et de la Katiba du Macina dispersés dans la commune, d’autres ont élu et certains ont élu domicile dans la Forêt de Koumbala près de Koro Barrage. À Tiérè, deux (02) hommes armés sèment la terreur. Il nous revient également que ce sont ces mêmes éléments qui font constamment des allers et retours entre plusieurs Communes du cercle de Sikasso et les villages frontaliers du Burkina Faso. Certains habitants de la zone ont affirmé que les guetteurs des terroristes sont visibles dans le secteur pratiquement, tous les jours. Ils auraient d’ailleurs des complices dans les villages, si l’on se réfère, à l’attaque du mercredi 14 septembre 2022.

Le mercredi 14 septembre 2022, par peur des hommes armés, une réunion de Kafo Jiginew dans la Commune rurale de Kléla a été délocalisée à Fama. Malheureusement, au retour des participants à ladite réunion, les bandits armés avaient barré la route à l’entrée de Kléla. Ainsi, ont dépouillé les agents de la Caisse et emportés deux (02) motos. Après leur forfait, ces hommes armés ont pris la route de Nongon Chouala, frontières Mali-Burkina Faso.

Selon plusieurs témoignages, les terroristes étaient suffisamment informés par des complices dans la Commune. Rappelons que les populations ont encore en mémoire les deux précédentes attaques terroristes à Kléla. À suivre lundi 03 octobre !

Attaque de la Caisse d’Épargne et de Crédit, Kafo Jiginew

La première fois que les terroristes se sont signalés à Kléla avec violence, c’était en avril 2021 avec l’attaque contre la Caisse Kafo Jiginew de Kléla.

Vendredi jour de sa foire hebdomadaire: «Ils étaient au nombre de six (06) sur trois (03) motos à visage découvert attaquer la Caisse sans forte résistance en place. Ils ont d’abord fait un tir de sommation avant de d’entrer dans les bureaux. Une fois dans les bureaux, ils ont tout cassé, vidé la caisse, prirent la fuite», rapporte un témoin des lieux. Environ cinquante-neuf (59) millions de FCFA auraient été emportés ce jour par ces bandits, qui ont blessé quatre (04) personnes dont deux (02) blessés graves, et un mort.

Le CAP de Kléla incendié par des hommes armés

Après la fermeture de plusieurs écoles dans la région de Sikasso, les terroristes s’attaquent aux infrastructures économiques et administratives de la région.

Le mercredi 27 avril 2022, les terroristes ont attaqué le Centre d’Animation Pédagogique (CAP) de la Commune de Kléla. Selon plusieurs sources locales, les assaillants étaient au nombre de huit (08). Ils ont rançonné le personnel du CAP avant de mettre le feu aux trois (03) véhicules et les motos qui se trouvaient sur place ensuite incendier les locaux. Le même jour un véhicule de la Compagnie Malienne de Développement du textile (CMDT) a été la cible des malfaiteurs. Un véhicule de la CMDT a été emporté. Des agents de la CMDT venus pour une réunion au Secteur de Kléla, ont aussi tous été dépossédés de leurs téléphones et leurs ordinateurs portables par les assaillants, rapportent les mêmes sources. Cependant, aucune perte en vie humaine n’avait été déplorée.

Courant juillet dernier, la Caisse d’Épargne et de Crédit, Kafo Jiginew de Koro Barrage sur la route de Koutiala a été attaquée. Une moto emportée.

