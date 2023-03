Mali-Côte d’Ivoire : Les échanges commerciaux ont atteint 913 milliards de F Cfa en 2022

La coopération entre le Mali et la Côte d’Ivoire est dans une dynamique de reprise après 19 ans d’hibernation marquée par les «récents malentendus» comme la récente affaire des 49 militaires ivoiriens. C’est ainsi que, la semaine dernière, les experts des deux pays se sont retrouvés au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le cadre de la grande commission mixte de coopération du 22 au 24 mars 2023. Au centre de leurs travaux, l’évaluation des conclusions et des recommandations de la précédente session de la grande commission mixte de coopération qui s’est tenue en 2004. Il s’agissait donc de mesurer les progrès réalisés, de baliser les obstacles rencontrés et d’envisager ensemble de nouvelles perspectives.

Les chiffres démontrent la résilience des échanges économiques par rapport aux tensions économiques et diplomatiques entre les deux pays. Ainsi, la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Mali, au titre de 2022, est de 913,4 milliards de F Cfa avec une hausse de 45 % par rapport à celle de 2021 (493,8 milliards de F Cfa). «Ce bond qualitatif, sans précédent, fait du Mali, à ce jour, le premier client mondial de la Côte d’Ivoire avec 909 milliards de F Cfa de marchandises vendues en 2022», a reconnu M. Abdoulaye Kouyaté, chef de la délégation ivoirienne. Cela fait également de notre pays l’un des plus gros fournisseurs de la Côte d’Ivoire au niveau mondial.

La réflexion des experts a donc porté en partie sur de nouveaux axes stratégiques en vue de renforcer cette coopération et insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays. Sans compter que cette rencontre a offert aux Maliens et aux Ivoiriens l’occasion de tourner définitivement la page des longues pauses dans «une relation qui dispose pourtant de tous les leviers pour figurer au nombre des plus dynamiques dans l’histoire de coopération sud-sud sur notre continent».

A noter que la grande commission mixte de coopération Mali-Côte d’Ivoire a été créée en 1977 à Abidjan. Elle devrait se réunir tous les deux ans alternativement entre les deux pays afin de faire le point de la coopération bilatérale.

MALI-USA : L’ambassadrice Rachna Korhonen à la rencontre des femmes pour s’imprégner de leurs préoccupations

A peine arrivée, l’ambassadrice Rachna Korhonen des États-Unis est déjà sur le terrain pour s’imprégner des réalités maliennes et partager​​ les préoccupations des femmes du pays. C’est ainsi que, dans «un esprit de fraternité et de solidarité pendant le mois sacré de ramadan», elle a visité deux associations de femmes. Consacrant sa première sortie officielle en tant qu’ambassadrice des USA au Mali, ces visites ont été l’occasion d’échanger avec ces associations de la société civile qui fournissent des services vitaux aux populations défavorisées.

L’Association pour le renforcement des capacités des personnes en situation de handicap (ARCAPH) et l’Association des veuves et enfants déshérités de Sabalibougou (AFVED) ont donc eu le privilège de recevoir Mme Rachna Korhonen. Il s’agit de deux organisations maliennes gérées par des femmes qui s’efforcent à «améliorer les conditions de vie de leurs membres par le biais d’activités génératrices de revenus».

«Ces visites ont permis à l’ambassadeur d’exprimer sa solidarité avec la communauté musulmane et de transmettre le souhait des États-Unis de voir s’instaurer le dialogue, la paix et la compréhension mutuelle entre les deux pays. Elles ont également permis de saluer les associations pour leurs efforts visant à assurer l’autonomie de leurs membres», a précisé un communiqué de l’ambassade américaine à Bamako.

La représentation diplomatique a aussi précisé que, dans les jours à venir, l’ambassadrice va rencontrer le Haut Conseil Islamique du Mali (HCI/Mali) et l’Union nationale des femmes musulmanes (UNAFEM) afin de «partager avec la communauté musulmane du Mali ses vœux de ramadan». Consciente de l’importance de sa mission au Mali, Mme Rachna Korhonen n’a pas perdu de temps avant de se mettre à la tâche !

