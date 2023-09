Séisme d’Al Haouz : Compassion et condoléances du Cnosm au directeur de Moov Africa Malitel

Présent à Casablanca pour les 44es Championnats d’Afrique séniors de judo (4 au 10 septembre), le président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko (il fut président de l’Union africaine de judo de 2016 à 2021) était l’un des témoins oculaires du tremblement de terre qui a frappé le Royaume du Maroc dans la nuit du vendredi 8 septembre dernier. Plusieurs villes ont été touchées par ce séisme, qui a fait de nombreux morts et des dégâts très importants. En bon dirigeant sportif, Habib Sissoko s’est rendu à la direction générale de Moov Africa Malitel pour présenter ses condoléances les plus attristées aux victimes du tremblement de terre et exprimer sa solidarité avec le Royaume du Maroc. Cela au nom du Mouvement national olympique et sportif en présence du directeur général de l’entreprise citoyenne, Abdelaziz Biddine, qui a été très sensible à cette démarche du président du Cnosm.

Notons que Moov Africa Malitel est un partenaire stratégique du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) depuis plusieurs années. Un partenariat qui permet à plusieurs fédérations affiliées au Cnosm de réaliser leurs programmes d’activités chaque saison. En un mot, ce sponsor est tout simplement très bénéfique pour le sport malien.

El Hadj A.B.HAIDARA

Séisme d’Al Haouz : Les condoléances de Moussa Mara au peuple marocain !

J’ai rendu visite à l’ambassade du Maroc au Mali pour marquer mon soutien à ce pays frère face au séisme qui l’a frappé. J’ai présenté mes condoléances à Sa Majesté le Roi et à l’ensemble du peuple marocain à travers l’ambassadeur Son Excellence Driss Isbayene. Prions le Seigneur pour le repos des âmes arrachées et pour protéger nos pays des phénomènes naturels”. Voici le message de l’ancien Premier ministre, Moussa Mara publié sur sa page Facebook, après avoir rendu à la chancellerie où il a reçu par l’ambassadeur Driss Isbayene.

Notons qu’un séisme a frappé le 8 septembre courant, la province d’Al Haouz et des régions du Haut Atlas marocain, faisant plusieurs milliers de morts et des dégâts importants.

