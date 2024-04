«Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose». Tel était le thème de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée dans le monde le 24 mars de chaque année. Commémorée au Mali depuis 1995, cette initiative vise à susciter une prise de conscience des populations par rapport aux conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices de cette maladie évitable. Selon les responsables sanitaires de notre pays, le thème de cette année est en «parfaite adéquation avec la stratégie nationale» car c’est un appel à l’action pour mobiliser les responsables et l’ensemble de la population à engager des actions concrètes contre cette maladie.

Au Mali, le nombre de cas de tuberculose notifiés en 2023 est de 8 266 cas contre 7 897 cas en 2022. Environ 1 900 malades sont de la tranche d’âge de 25 à 44 ans. Selon la Cellule sectorielle de lutte contre le Sida, la Tuberculose et les hépatites virales (CSLS-TBH), 85 % de ces malades ont suivi avec succès le traitement des six mois. Le taux de succès thérapeutique de la tuberculose (malades guéris) est de 85 % en 2022 contre 82 % en 2021.

Aujourd’hui, l’objectif visé est d’améliorer la collaboration entre les secteurs privé et public dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge de la tuberculose. Pour la détection de nouveaux cas, les agents de santé sont préparés dans les entreprises de filature de coton, de centres pénitentiaires et de structures paramédicales et confessionnelles.

NUCLÉAIRE CIVIL: Une feuille de route lie désormais le Mali à Rosatom

Les autorités maliennes ont signé le 26 mars 2024 un Protocole d’accord avec le groupe nucléaire russe civil, Rosatom. La signature a eu lieu en marge du forum d’industrie nucléaire Atomexpo-2024 à Sirius, dans le sud de la Russie.

Le document a été signé par le directeur de Rosatom, Alexeï Likhachev, et la ministre malienne de l’Énergie et de l’Eau, Mme Bintou Camara. Organisé à Sirius, sur le littoral russe de la mer Noire, le forum Atomexpo-2024 rassemble des émissaires de 75 pays, soit 4 500 personnes au total.

Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et l’Irak y participaient pour la première fois cette année.

Commentaires via Facebook :