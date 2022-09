Les relations entre Mathias et Paul Pogba sont arrivées à un point de non-retour. Tout a commencé le samedi 27 août 2022, après la publication d’une vidéo par Mathias Pogba sur son compte Tik Tok. Dans celle-ci, il promettait de faire des révélations explosives sur Paul Pogba. Par la suite, les avocats de son frère ont répliqué en envoyant un communiqué à l’AFP. “Les déclarations de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise”, puisqu’elles “s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée”. D’après les informations dévoilées par franceinfo dimanche 28 août 2022, une enquête a été ouverte en France pour “tentatives d’extorsion en bande organisée” sur Paul Pogba.

Le champion du monde a révélé avoir été piégé par des amis d’enfance. Selon ses déclarations, deux hommes cagoulés, armés de fusils d’assaut, lui ont réclamé la somme de de 13 millions d’euros au mois de mars 2022, lorsqu’il est allé voir sa famille en Seine-et-Marne. De son côté, la procureure de la République a indiqué vendredi 2 septembre 2022 que le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour “extorsion en bande organisée, tentative d’extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime”, dans le cadre de l’affaire Pogba. Les investigations ont été confiées à deux juges d’instruction.

🚨 INFO RMC SPORT Selon nos informations, l'extorsion dénoncée par Paul Pogba aurait eu lieu dans la nuit du 20 au 21 mars, soit quelques heures avant un rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine. Deux individus armés lui auraient réclamé 13 millions d'euros. — RMC Sport (@RMCsport) September 1, 2022

Mathias Pogba à son frère : “J’ai failli mourir par ta faute”

De son côté, Mathias Pogba avait répliqué sur son compte Twitter il y a quelques jours. “Hahahaha, ce que j’attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage. Puisque c’est lui qui a commencé a parlé pour mentir à la police et qui fait sortir l’info, on pourra rien me reprocher“, a-t-il tout d’abord écrit. “Paul, tu voulais vraiment me faire taire quite à mentir et m’envoyer en prison, je m’en doutais maintenant c’est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j’ai de quoi prouvé mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens c’est pas bien !“, a-t-il écrit.

“Il est pas question d’argent : Tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir par ta faute, tu m’a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent, quand tout sera dit les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre“, a ajouté le frère aîné de Paul Pogba, avant de prendre Kylian Mbappé à témoin. “Kylian, à présent tu comprends ? J’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabou est connu ! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi !“, a conclu Mathias Pogba.

Source: https://www.closermag.fr/