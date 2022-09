C’est l’affaire qui fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Paul Pogba est dans la tourmente alors qu’il assure que certains de ses proches lui ont extorqué de grosses sommes d’argent. Selon les informations du Parisien, un membre du staff des Bleus aurait été entendu.

Une affaire qui prend de plus en plus d’ampleur. Depuis les déclaration de Mathias Pogba, le grand-frère de Paul Pogba, le 27 août 2022, le joueur de l’équipe de France est dans la tourmente. Entendu par la police, il a révélé qu’il était victime de pressions exercées sur sa personne depuis plusieurs mois et qui visent à lui extorquer des sommes d’argent en contrepartie d’une supposée “protection rapprochée” assurée depuis une dizaine d’années. En tout, ce serait pas moins de 13 millions d’euros qui lui aurait été extorqué. Le joueur de l’équipe de France assure qu’il serait soumis à du chantage de la part de plusieurs personnes (entre 5 et 10) originaires de Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis.