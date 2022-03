Femme de culture, l’ancienne ministre de l’Enseignement Supérieur est une femme engagée pour la promotion et la recherche dans le domaine scientifique. Physiologiste malienne, courageuse et ambitieuse. Voilà en quelques lignes son portrait.

Professeur Assétou Founé Samaké Migan née en 1960 à San (Ségou), elle obtient un doctorat en sciences biologiques à l’université nationale de Kharkiv et un diplôme de spécialisation en biotechnologie appliquée à l’agriculture à l’Université Cheikh-HYPERLINK “https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Cheikh-Anta-Diop”AntaHYPERLINK “https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Cheikh-Anta-Diop”-Diop de Dakar. Elle a enseigné à l’Ecole Normale Supérieure ENSUP de Bamako comme professeur de physiologie végétale de 1993 à 2000. En 1997, elle est professeure- Chercheure à l’Université des sciences techniques et technologiques de Bamako (Usttb) jusqu’à sa nomination au poste de conseillère technique au ministère de la Réconciliation nationale et du développement de régions du Nord de novembre 2013 jusqu’en juin 2014. Toujours au poste de conseillère technique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 2014 à 2016.

Elle entre au gouvernement le 15 janvier 2016 pour s’occuper du ministère de la Recherche scientifique (une première création scientifique). Après 7 mois, elle devient ministre de l’Enseignement supérieur et de le Recherche scientifique qu’elle a dirigé le 7 juin 2016. Avant sa promotion ministérielle, Assétou a été assistante des programmes à Winrock international de 2000 à 2004. Responsable de la méthodologie au Forum social polycentrique de Bamako de 2005 à 2006. Cofondatrice et coordinatrice scientifique de l’institut de recherche et de promotion des alternatives en développement (Irpad 2006 à 2009) et fondatrice et responsable de programme à l’institut africain de l’alimentation et du développement durable de 2009 à 2011. Représentante Unitarien services of Canada en charge du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso de mai 2011 à juillet 2013. Pr. Assétou Founé Samaké Migan est membre de plusieurs associations et ONG notamment du Forum pour un autre Mali et le Centre d’études et de réflexion au Mali dont elle est la secrétaire Générale.

Elle est la sœur jumelle de Bintou Founé Samaké, ancienne ministre de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille depuis 2020.

En définitive Pr Assétou est une femme combattante et de l’intelligentsia malienne.

Oumou SISSOKO

