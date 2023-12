Portrait : Cheick Modibo Diarra

Né en 1952 à Nioro du Sahel, il est un astrophysicien et homme politique malien. Premier ministre du 17 avril au 11 décembre 2012. Il est également citoyen américain. Modibo Diarra est le fils d’un commis de l’administration coloniale. Après l’indépendance ce dernier est déploré pour motifs politique. Le jeune Modibo a donc grandit sans son père, où il alterne ses études à l’école et les travaux des champs. Il exerce plusieurs petits métiers, comme vendeur de colliers dans la rue ou encore gérant de boite de nuit. Après avoir obtenu son baccalauréat au Mali au lycée technique de Bamako, Modibo étudie les Mathématiques, la physique et le mécanisme analytique à Paris à l’université Pierre et Marie Curie, à l’école centrale, puis l’ingénierie aérospatiale aux Etats-Unis à l’université Howard (Washington).

Modibo Diarra est recruté en 1984 par le Jet Propulsion Laboratory, de la NASA où il participe à différents programmes. Il a été directeur du programme éducatif Mars de la NASA. Ce programme vise à mieux impliquer le grand public et les différents milieux éducatifs dans la diffusion des informations et des images de la NASA. En 1993 Cheick Diarra nomme des correspondants du JPL à l’étranger pour le Mars Out reach, dont un français. En 1996 il développe avec son équipe le site internet de la NASA. En 1999, il obtient de la NASA de travailler à mi-temps ce qui lui permet de se consacrer au développement de l’éducation en Afrique en créant notamment une fondation. La Fondation Pathfinder pour l’éducation et le développement. En 2002, il prend un congé sabbatique afin de développer au Mali à Bamako un laboratoire de recherche sur l’énergie solaire. Il reçoit, en novembre 2011, à l’occasion de la 4ème édition du Forum international MEDays à Tanger le prix du MEDays de l’éducation pour saluer son initiative du lancement de la première université virtuelle africaine. Il a été le premier président de l’université virtuelle africaine basée au Kenya, qu’il a quitté en 2005 pour cofonder l’université numérique francophone mondiale. Le 20 février 2006, Microsoft annonce la nomination de Cheick Modibo au poste de président de Microsoft Afrique.

Le 6 mars 2011, Cheick Modibo présente à Bamako la formation politique qu’il vient de créer en vue de l’élection présidentielle de 2012, le Rassemblement pour le développement du Mali. Les observateurs politiques lui donnent alors peu de chance de remporter le scrutin. Le 17 avril 2012, il est nommé Premier ministre afin de mener un gouvernement d’union nationale de transition. Le 25 avril il forme son gouvernement. En août 2012, il forme un nouveau gouvernement d’union nationale. Le 11 décembre 2012, il est arrêté par les putschistes du capitaine Amadou Haya Sanogo qui l’oblige à présenter sa démission.

Le 25 juin 2013, il annonce qu’il est candidat de l’élection présidentielle 2013.

Oumou SISSOKO

