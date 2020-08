Coup de cœur de Danaya Business : Don de 20.000 tenues à la Police nationale

Dans le but de contribuer à ce vaste chantier de renforcement du dispositif sécuritaire, la société a offert gracieusement 20.000 tenues à la Police nationale d’une valeur de 940 millions de F CFA.

Les locaux du ministère de la Sécurité et de la protection ont abrité la cérémonie de remise de donation importante, jeudi dernier, sous la présence effective du secrétaire général, Aser Kamaté.

D’une valeur de près d’un milliard de nos francs, l’heureuse donatrice la société “Danaya Business“ montre toute sa générosité dans le sens de l’édification du dispositif sécuritaire de notre pays, au cours d’une cérémonie officielle qui a vu la présence remarquée de son représentant M. Bakary Doumbia.

A préciser que la société “Danaya Business“ est une entreprise connue et très réputée par la qualité de ses services en matière de fourniture de matériels de sécurité et d’équipements militaires au Mali et dans la sous-région.

Pour son représentant, M. Bakary Doumbia, ce don est constitué de 10.000 tenues blues cheverons et 10.000 camouflées. Avec cet apport en équipement, a-t-il expliqué nos forces de l’ordre seront mieux outillés pour face efficacement à leur mission régalienne de protection des personnes et leurs biens et qu’il est du devoir de sa structure de s’impliquer dans ce sens, car il y va de la survie de toute la nation.

Le secrétaire général quant à lui, n’a pas pu cacher sa satisfaction. A l’entendre, les efforts de la société “Danaya Business“ sont salutaires, ce d’autant plus que ce don vient à un moment difficile leur réconforter, en réduisant considérablement les charges en équipement de son département. C’est une quantité importante de d’équipement de qualité qui sera très vite utilisée comme il se doit, ce qui permettra au département d’orienter ses efforts financiers sur d’autres défis sécuritaires avec la situation actuelle de notre pays.

Aussi, il a incité les opérateurs économiques à suivre l’approche du promoteur de la société “Danaya Business“Adama Traoré dit “Damis“ à s’inspirer de son exemple. Faire œuvre utile comme lui dont le concours n’a pas fait défaut à l’Etat depuis une vingtaine d’années.

Le Segal, a fait l’éloge de ce partenariat qui lie les deux parties. La société “Danaya Business“ n’a pas manqué de faire valoir la responsabilité sociale et morale de leur entreprise ayant justifié sa générosité et dans les moments les plus contraignants.

La cérémonie a vu une remise symbolique d’un lot au secrétaire général par M. Doumbia.

Ousmane Mariko

