Les difficultés liées à la traversée de la frontière Kouremalé (Mali-Guinée), ont été l’objet d’une rencontre, à Koulikoro, vendredi dernier, entre la Direction régionale de la Police nationale (DRPN) de Koulikoro, dirigée par le Commissaire divisionnaire Idrissa Sangaré et les syndicats des transporteurs Guinée-Mali.

Cette rencontre a permis aux syndicalistes de souligner les difficultés qu’ils rencontrent avec les agents de Forces de sécurités maliennes et guinéennes, notamment les tracasseries routières quotidiennement. Aussi, il a été question de la problématique du défaut de la carte d’identité et de la carte de vaccination guinéennes qui n’ont pas de valeur sur le sol malien. Pour palier ce problème, ils ont demandé aux autorités compétentes l’arrêt pure et simple du contrôle de la carte de vaccination, et souhaitent l’assouplissement des contrôles des documents de voyage.

Le DRPN de Koulikoro, le Commissaire divisionnaire Idrissa Sangaré a dit avoir pris bonne note, et transmettra à qui de droit le message, afin d’avoir une solution rapide à leurs inquiétudes. Pour aider la police dans sa mission, le patron de la police de la 2eme région du Mali, a demandé aux transporteurs de vérifier les cartes d’identité à l’embarquement et de l’informer quotidiennement de tout manquement des éléments au poste frontalier, afin de relever ensemble les défis. La prise d’une photo de famille a mis fin à la rencontre.

Niarra-Infos

