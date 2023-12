La police fait la lessive

Si jadis, à l’approche des festivités de nouvel an, ce sont les malfrats qui lançaient les couleurs allant souvent jusqu’à déterminer le nombre et types d’engins qu’ils arracheront à leurs légitimes propriétaires, depuis un certain temps, c’est la police qui fait passer le message. Et quel message ? On en a désormais un net aperçu suite aux exploits du commissariat de Yirimadio. Du travail propre ! Et de l’autre côté, ça tremble désormais comme “Aicha” mais de peur.

Les limiers du Commissariat de Police de Yirimadio, sous la conduite du Commissaire Principal Modibo K DIARRA secondé par le Commissaire de Police Youssouf COULIBALY, ont, du 10 au 16 Décembre 2023 et dans plusieurs affaires différentes, mis aux arrêts douze (12) individus suspects, impliqués dans des cas de braquage, d’abus de confiance ou de vol à la tire dans leur secteur de compétence. Les investigations ont permis la découverte et la saisie d’une (01) moto, deux (02) Pistolets Automatiques (P.A) de fabrication artisanale, des munitions, armes blanches, quatre (04) téléphones portables et divers objets : tenue militaire, façade de moto, carnet de facture de vente, cachets entre autres.

Au regard des plaintes et de la recrudescence de la criminalité, il était impératif pour le Commissaire en charge de Yirimadio d’accentuer les missions de sécurisation afin de circonscrire le mal. Ces arrestations effectuées par la Brigade de Recherches et des Renseignements Généraux de ladite Unité, constituent une réaction face à ce fléau et résultent des patrouilles diurnes et nocturnes, motorisées, pédestres et autres descentes de police.

Le bilan parle de lui: douze (12) individus interpellés dont un mineur, deux (02) Pistolets Automatiques de fabrication artisanale, des munitions, une moto, des téléphones portables, armes blanches, tenue militaire et divers objets.

Parmi les mis en cause, figurent un individu connu des services de police et activement recherché pour des cas de braquage dont le dernier remonte au 08 décembre dernier à Yirimadio Sema. Rappelons également que du 05 au 12 Décembre dernier, les limiers ont démantelé un réseau de 05 malfaiteurs et saisi cinq (05) P.A et deux (2) motos. Les mis en cause ont tous été mis à la disposition de la Justice.

Le Directeur général de la police, s’adressant aux fonctionnaires de la police, dira que “les populations doivent se sentir protégées en ces temps difficiles par les serviteurs de l’Etat que vous êtes. C’est son droit. Et c’est notre devoir d’y veiller sur elles 24/24 et 7 jours sur 7”.

Le DG de Police Soulaïmane Traoré a demandé un engagement exemplaire dans la lutte contre la délinquance et la criminalité pour obtenir la confiance et la collaboration de la population. «Je vous demande d’établir avec elle, partout où cela est possible, un partenariat véritable, un partenariat authentique, actif et permanent sur la base d’une écoute attentive de ses préoccupations et de ses inquiétudes», a-t-il insisté. L’équipe dirigeante du commissariat de YIRIMADIO applique à la lettre les consignes. Et la peur a véritablement changé de camp ici._

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa JKK

