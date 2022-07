Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le grand banditisme dans le District de Bamako et ses environs, conformément aux instructions et directives du Directeur général de la Police Nationale, l’inspecteur général Soulaïmane Traoré, une descente des forces de sécurité a eu lieu ce mercredi 20 juillet 2022, à l’auto-gare de Djicoroni-Para et le marché de bétail de Lafiabougou, en commune IV du district de Bamako, sous la coordination du Commissaire divisionnaire Ouassa Keïta, commissaire en charge du 14ème arrondissement. Ladite opération qui regroupait plus d’une centaine d’agents des forces de sécurité, à savoir la Police, la Gendarmerie et la Garde nationales, était placée sous la supervision du Directeur régionale de la Police du district de Bamako, le contrôleur général Seydou Diarra, assisté du commissaire divisionnaire Moro Diarra.

En effet, pour pallier l’insécurité grandissante dans la capitale et ses alentours, les autorités policières ont décidé de réagir en prenant les taureaux par les cornes. Conformément à la conviction du Directeur Général de la Police Nationale, l’Inspecteur Général Soulaïmane TRAORE, de faire en sorte que la peur et l’insécurité changent de camp. Elle a permis l’interpellation d’une trentaine de personnes suspectes et la saisie d’engins à deux roues, plusieurs produits et appareils de provenance douteuse.

Le Contrôleur Général Seydou DIARRA a félicité les éléments pour la bonne marche de cette opération et invité la population à plus de collaboration afin d’assurer leur sécurité. Par ailleurs, les populations environnantes, soumises au contrôle des forces, ont trouvé salutaire cette mission qui, selon elles, les rassure.

Source: DGPN

