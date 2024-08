Lutte contre l’insécurité et la délinquance : La police nationale en offensive

Satisfait des actions d’éclat enregistrées les 48 h précédentes, le directeur général de la police nationale, le commissaire-général de brigade Soulaïmane Traoré a reçu, ce mardi 13 août 2024, plusieurs chargés des commissariats de sécurité publique de Bamako, en présence du directeur général adjoint et du directeur régional adjoint de la police de Bamako.

« Vous avez réalisé une multitude d’actions d’éclats dans ces 48 heures. Vous avez fait preuve d’une détermination sans faille pour pourchasser les délinquants et endiguer la criminalité dans vos zones de compétence. C’est pour moi, une grande satisfaction et cela doit être une fierté pour la population pour qui, cet engagement des défenseurs de l’ordre public est un gage de tranquillité. Pour preuve de cette volonté d’agir, vous-vous êtes fait remarquer par votre efficacité et votre professionnalisme. Plusieurs arrestations de délinquants, saisies de drogue, d’armes et de faux documents sont à mettre à votre actif. Je suis encore heureux aujourd’hui de constater que les directives de fermeté ont été entendues, comprises et mises en œuvre. C’est pourquoi, je tiens à vous adresser mes félicitations et mes encouragements », a dit le directeur de la Police à cette occasion.

Il poursuit : « Je saisis cette occasion pour exhorter le personnel de la police nationale, à faire preuve d’une forte implication pour la mise en œuvre efficace de la digitalisation du payement des frais de cession de la carte nationale d’identité et des amendes. Cette initiative des plus hautes autorités permettra d’allier efficacité, transparence et rapidité. Je ne doute pas de la réussite de cette nouvelle pratique déjà en vigueur dans de nombreux pays, et je sais pouvoir compter sur l’ensemble de nos personnels de la police nationale ».

Il s’agit des commissariats de police de Yirimadio, de Torokorobougou, de Baco-Djicoroni ACI, de Sabalibougou, de Sogoniko, de l’ACI 2000 et de Boulkassoumbougou, qui ont procédé à des interpellations de plusieurs délinquants et des saisies de matériels, entre le 11, 12 et 13 août 2024, dans leurs secteurs de compétences.

Au total, seize individus, deux PA, dix motos, un véhicule, un lot de stupéfiants ainsi que plusieurs faux documents constituent la moisson de ces 48 heures d’opérations. Pour le commissariat de Yirimadio, un jeune a été appréhendé le 12 août 2024, pour braquage à main armée au quartier Magnambougou, en possession d’une arme à feu de fabrication artisanale.

Le même jour, les hommes du commissariat de Torokorobougou ont mis aux arrêts quatre suspects aux quartiers Daoudabougou et Sabalibougou pour vol de moto Djakarta.

Toujours, le 12 août dernier, un individu a été alpagué par les éléments du commissariat de Sogoniko, lors des patrouilles pédestres, en possession de vingt sachets de cannabis. Le commissariat de police de Sabalibougou a surpris, le 13 août 2024, le cerveau d’un gang de braqueurs au Golfe, retrouvé en possession de douze comprimés de Tramadol, d’un pistolet de fabrication artisanale améliorée, d’un chargeur non garni et des matériaux pour les opérations malsaines.

Suivant cette dynamique, le commissariat de police de Baco-Djicoroni ACI, a alpagué trois individus pour cambriolage et recel. Emboîtant le pas, le commissariat de police de l’ACI 2000 en synergie avec celui de Bougouni, a mis hors d’état de nuire, le 12 août 2024, un individu pour faux et usage de faux, escroquerie par établissement de cartes d’identité nationale. Il était en possession de plusieurs fausses cartes, de cachets et d’autres objets.

Le commissariat de police de Boulkassoumbougou a procédé du 11 au 12 août 2024, à l’arrestation de cinq suspects pour vol et recel de motos, retrouvés en possession de six motos. Les enquêtes se poursuivent et les suspects seront mis à la disposition de la Justice.

Niarra

