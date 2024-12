12e conférence nationale URD : “Libérez Joliba ! Libérez les politiques !”

Le parti Union pour la République et la démocratie (URD), a tenu sa 12e conférence nationale au CICB le samedi 30 novembre. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le président du parti Gagnon Coulibaly en présence de plusieurs membres du bureau politique.

Lors de l’ouverture de la 12e conférence nationale URD qui avait pour thème : “La Consolidation de nos acquis et renforcement de la cohésion au sein du parti”, le président du parti Gouagnon Coulibaly s’est prononcé sur les sujets brûlants de l’actualité, à savoir la détention des 11 leaders politiques, la mésentente entre la Hac et Joliba TV News.

Pour les 11 leaders politiques détenus depuis juin dernier, le président Gouagnon a demandé aux autorités de la Transition de s’impliquer. En plus de ces 11 leaders politiques, le président Coulibaly a aussi sollicité le retour de ceux qui sont en exil. Cela, “dans le but de l’apaisement du climat social et du renforcement de la cohésion national”, a-t-il fait savoir.

Depuis un moment la télé Joliba, et la Haute autorité de la communication ne sont plus en bonne intelligence. Sur cette affaire, le président Coulibaly demande un compromis. “Je voudrais également leur demander de veiller au respect du principe démocratique et de la disposition constitutionnelle de la liberté d’expression, donc d’œuvrer pour un compromis dans l’affaire Hac et Joliba TV”.

Après les travaux, la conférence a félicité les membres du parti, les militants et leaders et a aussi fait une dizaine de recommandations. Cela, à en croire, le secrétaire général de la section jeune de la Commune II, dans le but de renforcer le parti en prélude au congrès qui se tiendra en fin décembre.

Selon lui, la conférence a demandé pour les membres du bureau et les militants des renforcements de capacité et aussi d’outiller les mouvements affiliés (jeunesse et femme). En plus des recommandations, il y eut des motions de remerciement et de soutien à l’endroit des militants et responsables du parti et aussi à l’Armée malienne et autres.

Koureichy Cissé

