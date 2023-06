Dans le cadre de la célébration de son 3ème anniversaire, le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) a tenu un grand meeting au Centre international de conférence de Bamako (CICB) pour appeler les Maliens à voter OUI au référendum du 18 juin 2023. « Aujourd’hui, est en cours la campagne référendaire pour l’adoption d’une nouvelle constitution. Le M5-RFP a pris toute sa place pendant la phase de vulgarisation et fera plus pendant la Campagne et il appelle à cet égard à voter clairement et massivement OUI », a déclaré le vice-président du M5-RFP, Bouba K. Traoré.

Plusieurs personnalités ont pris part à ce meeting du M5-RFP. Outre, le président du Comité stratégique du M5-RFP, Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, on notait la présence des membres du gouvernement, des membres du Conseil national de transition (CNT), des membres du Comité stratégique du M5-RFP, des cadres, militants et sympathisants du M5-RFP.

Dans son allocution, le vice-président du M5-RFP, Bouba K. Traoré, a fait savoir qu’il y a déjà trois ans des patriotes maliens, venant d’horizons divers, se sont mis ensemble pour sauver le Mali qui était menacé de disparition en tant qu’Etat, Démocratie et même de Nation en raison d’une non-gouvernance chronique caractérisée par la corruption, le népotisme, les détournements de deniers publics. « Rien n’a été, rien n’est et rien ne sera facile, mais nonobstant les difficultés, certains progrès son tangibles. Citons entre autres : Fierté d’être malien et respecté partout au monde ; le respect de notre souveraineté ; l’acceptation des Maliens d’endurer les difficultés et d’être résilients notamment pendant les sanctions injustes, illégales et illégitimes imposées à notre pays ; la montée en puissance incontestables de nos Forces de Défense et de sécurité », a-t-il dit.

Selon lui, la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles dont le référendum constitutionnel est une étape majeure. Il a fait savoir que le M5-RFP est conscient des difficultés notamment de la cherté de la vie et de la persistance de certaines pratiques qu’il a dénoncées et combattues. C’est pourquoi, dit-il, il est sur tous les fronts pour la réussite de la Transition, la fin heureuse de la Transition et la préservation des acquis de la Transition à la fin de celle-ci. « Aujourd’hui, est en cours la campagne référendaire pour l’adoption d’une nouvelle constitution. Le M5-RFP a pris toute sa place pendant la phase de vulgarisation et fera plus pendant la Campagne et il appelle à cet égard à voter clairement et massivement OUI.

Enfin le M5-RFP invite ses militants et au-delà, l’ensemble du Peuple malien à rester soudés et vigilants face aux adversités de toute nature contre notre pays, le Mali », a conclu le vice-président du M5-RFP, Bouba K. Traoré. A sa suite, Me Mountaga Tall, Modibo Kadjoké et Dr. Choguel K Maïga, Président du Comité stratégique du M5-RFP, ont tous appelé les Maliens à sortir massivement le 18 juin 2023 pour voter OUI en faveur du projet de nouvelle constitution. « Nous avons l’occasion, ce 18 juin 2023, à la faveur du scrutin référendaire, de concrétiser les idéaux du M5-RFP, de les fixer dans le marbre à travers un vote massif en faveur de la nouvelle constitution », a déclaré le président du Comité stratégique du M5-RFP, Dr. Choguel K. Maïga. Il a souhaité une mobilisation générale en faveur du OUI au référendum constitutionnel.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a mis l’accent sur la sécurité, la justice, l’organe unique de gestion des élections au Mali, les reformes politiques et institutionnelles, la stabilisation sociale et durable et l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. « Malgré les efforts consentis, le gouvernement n’ignore pas la cherté de la vie qui est une triste réalité parmi nos concitoyens qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts », reconnaît le chef du gouvernement, Dr. Choguel K. Maïga, Premier ministre du Mali.

Quant à Jeamille Bittar du M5-RFP, il a lu une motion de soutien aux Forces de défense et de sécurité du Mali.

Aguibou Sogodogo

