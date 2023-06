Le président russe et le président de la transition malienne ont évoqué au téléphone la livraison de céréales, d’engrais et de carburant par Moscou.

«Très satisfait de mon entretien téléphonique avec @KremlinRussia_E Vladimir @Poutine», a tweeté le colonel Assimi Goïta, président de la Transition de la République du Mali, après s’être entretenu au téléphone avec le chef d’Etat russe, ce 14 juin.

L’entretien a eu lieu «à l’initiative de la partie malienne», a précisé le Kremlin. Les deux dirigeants ont évoqué leurs relations sécuritaires et économiques, «dont la livraison de céréales, d’engrais et de carburant par la Russie au Mali».

Très satisfait de mon entretien téléphonique avec @KremlinRussia_E Vladimir @Poutine. Nous avons eu des échanges directs et sincères sur des sujets d’intérêt commun et sur notre volonté de renforcer nos relations diplomatiques, économiques et sécuritaires.

— Colonel Assimi GOITA (@GoitaAssimi) June 14, 2023

Moscou a rapporté qu’Assimi Goïta avait «remercié Vladimir Poutine pour l’aide humanitaire apportée, ainsi que pour l’aide fournie pour assurer la sécurité, neutraliser la menace terroriste et stabiliser la situation» au Mali.

«Nous avons eu des échanges directs et sincères sur des sujets d’intérêt commun et sur notre volonté de renforcer nos relations diplomatiques, économiques et sécuritaires», a quant à lui déclaré le colonel malien.

Le pays est plongé depuis 2012 dans une crise profonde. Assimi Goïta et l’armée ont pris le pouvoir en août 2020, rompant en 2022 l’alliance avec la France, qui était intervenue pour contrer la menace djihadiste.

Source: https://francais.rt.com

Commentaires via Facebook :