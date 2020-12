Aliou Boubacar Diallo est un homme qui agit depuis plus de 30 ans sur le terrain. Dans toutes les régions du Mali, il a laissé son empreinte. “Aliou le bâtisseur” a construit des centres de santé, des écoles, des digues de retenue d’eau, aménagé des routes et apporté de l’eau à des centaines de localités où il n’a même jamais mis le pied et dont il n’attend rien qu’une chose: que les populations soient heureuses et que leurs souffrances disparaissent.

Depuis quelques jours, le président d’honneur du parti ADP MALI-BA a commencé une tournée.

Une tournée qui l’a conduit à l’intérieur du pays malgré la situation sécuritaire

Après avoir sillonné à nouveau la région de Ségou, il a passé la nuit dans la capitale régionale. Le matin, l’homme fort de l’ADP-Maliba s’est rendu chez son frère l’incontournable Abdoul Jalil Haidara. Il a également été chez d’autres notables de la ville.

Le Président Aliou Diallo a continué ensuite sur Dioila pour le meeting organisé par le coordinateur adjoint de Ko Koura, Hama Bah qui est également le tout-puissant secrétaire aux relations extérieures du CE de l’ADP-Maliba, Trésorier de la jeunesse ADP-MALIBA et superviseur du processus de renouvellement dans le cercle de Dioila.

Le Président Aliou Diallo est en train d’engranger des gros points dans toute la région de Ségou où les maliens sont unanimes: c’est un homme d’action, un pragmatique et un homme de résultats !

L’homme du peuple, le président Aliou Boubacar Diallo a été triomphalement accueilli à Dioila par des militants et des sympathisants survoltés. Les barons locaux de l’ADP-Maliba que sont Hama Bah, le Maire Siaka Fomba, Mohamed Coulibaly ou encore Cheick Oumar Konaté ont organisé une mobilisation des grands jours pour prouver à leur Président d’honneur que Dioila le soutient.

Le Président poursuit encore sur Markacoungo pour enfoncer le clou.

LA MOISSON DU PÉRIPLE FANA, SÉGOU, KOUTIALA ET SIKASSO:

Lors de son periple dans ses localités, ABD a reçu la demande de certains forages de la part des populations locales. En homme d’action pragmatique, au lieu de promettre, il a directement agi. Il a donné l’ordre de lancer les forages. A peine 15 jours après ce voyage, la Fondation Maliba est en train de faire huit (8) forages équipés dont cinq (5) sont déjà terminés et n’attendent plus que d’être équipés. Ces forages sont répartis comme suit:

– Trois (3) à sikasso

– Un (1) à Fana

– Deux (2) à Niono

– Deux (2) à Koutiala

D’après les membres du parti ADP-MALIBA, lorsque notre Président va sur le terrain, c’est pour agir.

Agir, rien qu’agir!.

Yattara Ibrahim

Mouvement national de la jeunesse ADP-Maliba

TOURNÉES DU PRÉSIDENT D’HONNEUR : LE BNJ FÉLICITE LE PRÉSIDENT D’HONNEUR ET EXHORTE LES MILITANTS À RESTER MOBILISÉS

La jeunesse de l’ADP-MALIBA remercie et félicite vivement le président d’honneur Aliou Boubacar Diallo pour sa mobilisation et ses sorties sur le terrain. Elle salue son engagement patriotique et l’invite à poursuivre ses tournées dans les régions.

Le BNJ/ADP-MALIBA salue la mobilisation des jeunes du parti et des Mouvements de Soutien sur tout le parcours emprunté par le Président Aliou Boubacar Diallo.

Le Mouvement National des Jeunes invite l’ensemble des militants et sympathisants de l’ADP-Maliba, force montante de la scène politique, à rester mobilisés afin d’atteindre l’objectif ultime : soulager les souffrances des populations à travers une gouvernance responsable et vertueuse.

Bamako, le 30 Novembre 2020

Pour le BNJ,

Le Président

Cheick Oumar Diallo – COD

